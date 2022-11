Nieuw seizoen van 'Freeks Wilde Wereld' op Zapp

In dit nieuwe seizoen van 'Freeks Wilde Wereld' stort prof. dr. Freek Vonk zich weer volop in het avontuur. De bekendste bioloog van Nederland reist de hele wereld over, op zoek naar de meest bijzondere dieren.

Freek reist met husky's door het besneeuwde Noorwegen, krijgt in Suriname onverwachts bezoek van een tapir en kampeert met Andesberen op grote hoogte in Peru. Onderweg geeft hij tips: hoe overleef je in de meest afgelegen en ruige plekken op de wereld? In 'Freeks Wilde Wereld' laat hij de kijkers zijn unieke en spannende ervaringen meebeleven. Kortom: dat wordt weer smullen vanuit je stoel.

Opnieuw trekken Freek en zijn team alles uit de kast om de mooiste dieren te filmen. En dat levert spannende momenten op. Zo staat Freek oog in oog met een reusachtige olifant in Namibië en zwemt hij in Zuid-Afrika een stukje mee met de oerbewoners van de zee: gevlekte zevenkieuwshaaien. Gelukkig kan hij ook even ontspannen tussen een gezellige familie beerbavianen. Als geen ander weet Freek Vonk zijn enthousiasme over de natuur over te brengen op jong en oud. Het is net, of je met hem mee op reis bent.

Maandag 7 november: Noorwegen - IJskrabben

Het is ijskoud in Noorwegen, maar dit weerhoudt Freek er niet van om een levensgevaarlijke duik onder het dikke pak ijs te maken. Door een wak daalt hij af naar de zeebodem, waar hij stuit op reusachtige koningskrabben. Terwijl Freek het liefdesspel van twee krabben bewondert, laat geluidsman Bange Bassie zien hoe je op het droge lekker warm blijft.

Dinsdag 8 november: Noorwegen - (De) Weg naar het noorden

Meestal is Freek op zoek naar dieren, maar vandaag reist hij met behulp ván dieren. Samen met een groep husky’s reist Freek op de slee door het besneeuwde landschap van Noorwegen. Hij komt er al snel achter dat dit niet zo makkelijk is als het eruitziet, het gaat met vallen en opstaan. Freek komt verderop een kudde rendieren tegen. Freek legt uit hoe rendieren overleven in hun ijzige omgeving.

Woensdag 9 november: Namibië - Verborgen gevaren op de savanne

Freek is zoekt met een zender naar olifanten op de savanne van Namibië, maar ze laten zich niet makkelijk vinden! Plotseling staat Freek oog in oog met zo’n dreigende reus. Terwijl ze afstand nemen, ontdekken Freek en zijn team dat er ook kleine gevaren loeren op de savanne, verstopt tussen het gras. Als dat maar goed gaat...

Donderdag 10 november: Namibië - Vliegende honden

Een roedel Afrikaanse wilde honden krijgt een nieuw thuis op de Namibische savanne. De verhuizing is een flinke kluif! Freek en zijn team helpen de wilde dieren te verdoven en per vliegtuig naar hun nieuwe omgeving te vervoeren. Freek laat van dichtbij zien wat een geweldige roofdieren Afrikaanse wilde honden zijn.

Vrijdag 11 november: Suriname - Onverwacht bezoek

Freek en geluidsman Bange Bassie ontdekken een vliegensvlugge wurgslang in het oerwoud van Suriname. Wanneer de nacht valt, worden Freek en zijn team verrast door een onverwachte bezoeker: een tapir! Freek heeft deze bijzondere en schuwe dieren nog nooit eerder van zo dichtbij mogen bewonderen. Hij legt uit hoe tapirs op en top zijn aangepast aan de jungle.

'Freeks Wilde Wereld', vanaf 7 november elke werkdag om 18.10 uur bij VPRO op NPO Zapp.