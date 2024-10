Nieuw seizoen van 'Dish is Europe' te zien op 24Kitchen

In het nieuwe seizoen van 'Dish is Europe' reist Miljuschka weer af naar de prachtigste steden van Europa, waar ze zich laat verrassen door de meest verrukkelijke gerechten.

DISH IS EUROPE S2

Dankzij haar culinaire ervaring en liefde voor goed eten, kan ze precies aangeven in welke restaurants je zeker moet aanschuiven tijdens een bezoek aan deze steden. Met haar liefde en oog voor verborgen pareltjes neemt Miljuschka je mee naar bijzondere food-hotspots die je echt niet mag overslaan. Naast de buitelandse steden zal ze dit jaar ook haar favorieten in ons eigen Amsterdam openbaren.

Vanaf 2 november, elke zaterdag om 21.00 uur op 24Kitchen.

JAIMIE: FAST & SIMPLE

Jamie brengt koken terug tot de essentie, zodat je sneller en eenvoudiger dan ooit tevoren heerlijke maaltijden kunt maken. Als het leven druk is, kan het lastig zijn om nieuwe manieren te vinden om maaltijden spannend te maken en soms hebben we gewoon snel eten nodig. Jamie heeft een aantal briljante, innovatieve manieren om onze tijd in de keuken te versnellen: denk aan snel te bereiden tray bakes voor doordeweekse maaltijden, batchrecepten die ons later in de week op weg helpen en de voorraadkast leeg maken voor als we geen tijd meer hebben om boodschappen te doen.

Vanaf 14 november, elke donderdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

TASTE OF AUSTRALIA WITH HAYDEN QUINN

Hayden gaat op een avontuurlijke ontdekkingstocht door Australië en laat je doormiddel van inspirerende verhalen de verborgen pareltjes zien. Hij bezoekt adembenemende plekken, ontmoet fascinerende persoonlijkheden en creëert heerlijke gerechten waar we allemaal van genieten.

Vanaf 11 november, elke maandag om 19.00 uur op 24Kitchen.