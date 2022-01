Nieuw seizoen van 'De Hofbar' op NPO 2

'De Hofbar', het wekelijkse politieke programma van omroep PowNed, is terug en trapt deze week af met alweer het zevende seizoen. Niet op de dinsdag, maar vanaf dit seizoen op woensdagavond om 21.05 uur op NPO 2.

In de eerste uitzending duikt Rutger in de wereld van het Kadaster en de Kamer van Koophandel. Met een paar muisklikken en voor twee euro kun je via deze organisaties allerlei privégegevens van bekenden en onbekenden inzien. De politiek heeft begin dit jaar een kleine aanpassing gedaan; als je bedreigd of beveiligd wordt, dan mogen je gegevens worden afgeschermd. Voor honderdduizenden zzp'ers en mensen die niet beveiligd worden geldt dit principe niet. Waarom is dat? Wat gaan de ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) doen om te voorkomen dat deze privacygevoelige gegevens niet langer door jan en alleman voor een paar euro kunnen worden ingezien?

Politici die demonstranten aan de deur krijgen, cartoonisten die thuis bedreigd worden en journalisten die stenen door de ruiten van hun huis krijgen. Het afgelopen jaar stonden de kranten er bol van. Hoe lang blijven hun privégegevens nog openbaar?

Over 'De Hofbar'

In 'De Hofbar' trekt presentator Rutger Castricum het land in om ruimte te geven aan emoties vanuit de samenleving met betrekking tot wat er in politiek Den Haag gebeurt. Burgers benoemen hun zorgen en problemen met de overheid en Rutger vraagt namens hen de verantwoordelijke politici om opheldering. En bij elk onderwerp geldt: geen Haagse vragen, geen Haagse antwoorden.

'De Hofbar', woensdag 26 januari om 21.05 uur bij PowNed op NPO 2.