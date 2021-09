Nieuw seizoen van 'Beste Zangers' gaat van start

In het 14de seizoen van 'Beste Zangers' zingen Roel van Velzen, Karsu, Joe Buck, Belle Perez, Bkkers, Anneke van Giersbergen en Alides Hidding de sterren van de hemel. Onder leiding van gastheer Jan Smit gaan zij de uitdaging aan.

Dit jaar is het zonnige Ibiza verruild voor een sfeervolle boerderij in Zuid- Limburg waar deze zeven artiesten elkaars nummers op geheel eigen wijze ten gehore brengen.

Met Jan Smit als gastheer laten de zangers zien en vooral horen wat zij aan muzikale kwaliteiten in huis hebben en ontstaan er weer mooie verhalen op de bank. In de bekende knusse huiskamersfeer van het programma zingen, luisteren en kijken de zangers naar elkaars mooie en vaak ontroerende optredens. Alle optredens van dit seizoen zijn weer onder begeleiding van de Beste Zangers band onder leiding van Marcel Fisser. Het belooft weer een mooie editie te worden met muzikale verrassingen, ontroerende optredens en bijzondere momenten. Welke hit of verborgen parel zal deze editie brengen?

Het nieuwe seizoen van 'Beste Zangers' is vanaf 2 september elke donderdag om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.