Nieuw seizoen 'Typisch' van start in Delftse wijk Buitenhof

Ook het komende televisieseizoen reist de EO/BNNVARA reallife-docuserie 'Typisch' weer door ons land. Iedere drie weken volgen de makers op een andere plek het dagelijks leven van markante en bijzondere Nederlanders. Vanaf 30 augustus zijn dat de bewoners in en om de Delftse wijk Buitenhof.

Hemelsbreed is het nog geen twintig kilometer van het beroemde Haagse Bìnnenhof. Maar het contrast met het échte leven in en om het Delftse Buítenhof, kan bijna niet groter zijn. Er blijft de bewoners van deze wijk weinig bespaard. En toch probeert iedereen, op zijn of haar eigen manier, er het beste van te maken. Iedere dag weer.

Zo probeert in de eerste week van 'Typisch Buitenhof' ministeckkampioen John zijn buren te interesseren voor zijn hobby. Onthult thuiskapper Henk wie de grote liefde van zijn leven is. En de vrijwel blinde Naigel begint aan zijn nieuwe klus als gymleraar in het verzorgingshuis.

In de 12-delige serie 'Typisch Buitenhof' maakt de kijker verder kennis met de zoektocht van Rasta Henry naar een nieuw onderkomen. Gaat Sjaan de strijd aan met haar hoogtevrees, snelwegfobie en scootmobielangst. Keren de Leiendeckers iedere cent om zodat ze dit jaar toch nog op vakantie kunnen. En dreigt er een tsunami aan vissen in het aquariumparadijs van Marcel.

Deze en nog veel meer markante bewoners zijn vanaf maandag 31 augustus drie weken lang te volgen in 'Typisch Buitenhof'.

'Typisch-reeks'

'Typisch Buitenhof' is een onderdeel van de 'Typisch'-reeks, waar EO en BNNVARA afwisselend invulling aan geven.

'Typisch Buitenhof', vanaf maandag 31 augustus drie weken lang van maandag t/m donderdag om 19.15 uur bij de EO op NPO 2.