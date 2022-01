Nieuw seizoen 'Project Rembrandt' met Raquel van Haver als nieuw jurylid

In een kersvers seizoen van het succesvolle programma 'Project Rembrandt', vanaf 23 januari op NPO 1, volgen we de nieuwe strijd tussen een groep uiterst gedreven schildertalenten.

Annechien Steenhuizen begeleidt de talenten in voor- en tegenspoed als zij de penselen kruisen om de titel 'beste amateur kunstschilder van Nederland'. Wie gaat er dit keer met deze felbegeerde titel naar huis?

Ook dit seizoen worden de leerlingschilders gecoacht door docenten Iris Frederix en Tyas Leeuwerink. Onder hun bevlogen leiding krijgen ze de kans hun talent in figuratieve kunst verder te ontwikkelen.

Nieuw dit seizoen is jurylid Raquel van Haver. Deze succesvolle Amsterdamse kunstenaar met Colombiaanse roots staat bekend om haar grote formaat werken en haar rauwe, narratieve en figuratieve schilderstijl. Door een solo-expositie in het Stedelijk Museum Amsterdam in 2018 en tentoonstellingen over de hele wereld is zij inmiddels een gevestigde naam in de hedendaagse kunst en het ideale jurylid voor een nieuwe lichting talenten. Samen met jurylid Pieter Roelofs, hoofd Schilder- en Beeldhouwkunst bij het Rijksmuseum, zal Raquel de werken van de amateur schilders beoordelen. Zij bepalen: wie gaat er door en wie valt er af?

Iedere aflevering voeren de amateurschilders opdrachten uit in de geest van Rembrandt en andere grote meesters. Daarbij is het niet de bedoeling de grote meesters te kopiëren of imiteren, maar hun werk erdoor te laten inspireren en zo een eigen stijl te ontwikkelen. De opdrachten brengen de schildertalenten naar prachtige plekken in het land en ontmoetingen met bijzondere figuren zoals Yvon Jaspers, Bert van Leeuwen, Sergio en Fred van Leer. Wie verrast de jury het meest en mag uiteindelijk zijn werk exposeren in het Rijksmuseum?

'Project Rembrandt' zal vanaf 23 januari uitgezonden worden op NPO 1. Het programma wordt geproduceerd door Helder TV in coproductie met de NTR.

Thuiscompetitie

Voor de creatievelingen thuis komt er parallel aan de TV uitzendingen een wekelijkse online competitie. Via video’s op projectrembrandt.nl en de social kanalen delen docenten Iris en Tyas iedere week een technische opdracht met nuttige tips & tricks. Zo kunnen ook schilderfans thuis zich (verder) bekwamen in de figuratieve schilderkunst. Iedereen heeft de mogelijkheid zijn werk in te sturen en maakt wekelijks kans op een mooie prijs.

'Project Rembrandt', op zondag vanaf 23 januari t/m 13 maart om 20.25 uur bij de NTR op NPO 1.