Nieuw seizoen KRO-NCRV's 'Spoorloos'

Al ruim 32 jaar gaat KRO-NCRV's 'Spoorloos' op zoek naar verwanten, de teller van het aantal uitzendingen gaat al aardig richting 700! In deze eerste aflevering van de nieuwe reeks staat Wesley centraal.

Wesley heeft een Nederlandse moeder en een Chileense vader, maar hij is opgevoed door zijn stiefvader. Toen Wesley ongeveer 2 jaar oud was, is zijn biologische vader Ricardo teruggegaan naar Chili en er is nooit meer contact geweest. Wesley vraagt zich af of zijn vader nog leeft en waarom hij helemaal uit beeld is verdwenen. 'Spoorloos' zocht het uit.

'Spoorloos', maandag 19 september om 21.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.