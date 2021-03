Nieuw seizoen 'Ik Geloof In Mij' op SBS6

Vanaf maandag 8 maart is een van de meest besproken tv-programma's van het afgelopen jaar terug op SBS6: 'Ik Geloof In Mij'!

In dit tweede seizoen kijken we weer mee over de schouders van rasartiesten als Rutger van Barneveld, Dario, Johan Kettenburg, Wally McKey, Dave van Well, Gio en natuurlijk ook René Le Blanc, beter bekend als de Nederlandse Engelbert Humperdinck.

Ze steken hun heilige geloof in zichzelf ook nu niet onder stoelen of banken en hebben nog steeds dat ene grote doel: doorbreken en wereldberoemd worden. In het nieuwe seizoen gaat in ieder geval een droom in vervulling: de mannen mogen optreden in een van de grootste poptempels van Nederland, de Ziggo Dome in Amsterdam.

In het tweede seizoen volgen we de mannen op de voet op weg naar het concert van hun leven. Ze proberen alles tot in de puntjes voor te bereiden om iedereen in de zaal straks te verpletteren, maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Zo liggen de zangers niet helemaal op één lijn met de organisatie en is er onder andere discussie over hoeveel liedjes iedereen mag zingen. En intussen ligt een groot deel van Nederland al aan hun voeten…

René Le Blanc is ineens een bekende Nederlander geworden, hoe gaat hij om met alle aandacht in de bladen en op tv? Dario wil ook meer media aandacht en verzint een list om die gedroomde nummer 1-hit te scoren, gaat hem dat lukken? Rutger van Barneveld krijgt eindelijk zijn dik verdiende platencontract, maar zijn relatie met Ivana loopt door alle belangstelling wel een paar flinke deuken op. Komt het weer goed voordat ze samen in de Ziggo Dome staan?

De artiesten uit 'Ik Geloof In Mij' hebben ook in het nieuwe seizoen weer genoeg noten op hun zang, maar gelukkig blijft één ding onveranderd: hun rotsvaste geloof in zichzelf!

'Ik Geloof In Mij' wordt geproduceerd door Zodiak Nederland.

'Ik Geloof In Mij', vanaf maandag 8 maart wekelijks om 21.30 uur op SBS6 en KIJK.nl.