Nieuw seizoen 'Bed & Breakfast' bij MAX

Vanaf vrijdag 17 april om 20.30 uur op NPO 1 is 'Bed & Breakfast' terug bij MAX op NPO 1. Zes afleveringen lang testen b&b-houders elkaars onderneming.

In de eerste afleveringen reizen de deelnemers af naar Friesland en Noord-Holland.

Aflevering 1 – vrijdag 17 april, 20.30 uur, NPO 1

De b&b-eigenaren hebben in deze eerste aflevering iets gemeen: ze proberen, ieder op hun eigen manier, een duurzame bed & breakfast te runnen. De gasten logeren als eerste bij Esther en Camille in een Fries stadje. Ze zijn in een oude kerk onlangs een bed & breakfast begonnen, en doen hun best deze stap voor stap te verduurzamen. Voor elke reservering maken de twee een bedrag over naar een stichting die zich inzet voor licht in donker Afrika. Esther en Camille gaan met hun gasten pottenbakken.

Vervolgens reizen de deelnemers door naar de bed & breakfast van Kees en Yvonne, deze b&b is alleen bereikbaar per boot en ligt verderop in een natuurgebied in Friesland. De accommodatie van Kees en Yvonne was ooit een oud café, en is inmiddels weer in ere hersteld! Ze nemen hun gasten mee naar de molen die zich praktisch in hun achtertuin bevindt. Ook gaan ze samen met een boswachter het water op.

De aflevering wordt afgesloten in Noord-Holland. Hier hebben Sophie en haar moeder Hanneke een bed & breakfast. In de b&b van moeder en dochter staan veel tweedehands spullen. Ze serveren een uitgebreid vegetarisch ontbijt aan hun gasten. Als uitje staat er een middagje suppen op de planning, maar durft iedereen dat aan?

'Bed & Breakfast'

Drie stellen logeren allemaal één nacht bij elkaar. Tijdens hun bezoek onderwerpen ze elkaars bed & breakfast aan een grondig onderzoek. De eigenaren slapen op bijzondere plekken. Ondertussen proberen ze hun gasten zo goed mogelijk in de watten te leggen. Ze leiden ze rond in de omgeving tijdens verschillende uitjes.

'Bed & Breakfast', vanaf vrijdag 17 april om 20.30 uur op NPO 1.