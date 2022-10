Nieuw bij RTL in oktober

Graag blikken we vooruit op de nieuwe RTL-programma's in de maand oktober. Een nieuw seizoen van de 'bureau-serie' van Ewout Genemans vindt dit seizoen plaats in Arnhem.

Het eerste seizoen van de spectaculaire nieuwe zaterdagavondshow 'The Big Show Met Ruben Nicolai' en John de Bever en zijn partner Kees Stevens beleven weer nieuwe avonturen in 'De Bevers'.

Highlights RTL 4

'Bureau Arnhem'

Na Amsterdam, Eindhoven en Den Haag loopt Ewout Genemans dit seizoen mee met de agenten van de politie in Arnhem. Tachtig dagen lang volgt hij twaalf agenten op de voet en is geen moment hetzelfde; Van zenuwslopende achtervolgingen tot heftige situaties aan huis. Hij beleeft ook grappige, emotionele en angstaanjagende momenten. Alleen zo leert hij de mens achter het uniform kennen.

‘Bureau Arnhem’ is vanaf dinsdag 11 oktober wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Het Perfecte Plaatje'

Onder leiding van het vertrouwde gezicht Tijl Beckand voeren de aspirant fotografen in weer een gloednieuw seizoen van ‘Het Perfecte Plaatje’ de meest uiteenlopende opdrachten uit. Hierbij krijgen zij de gelegenheid om zichzelf én elkaar te overtreffen met de meest prachtige foto’s. Wederom gaan tien bekende Nederlanders de uitdaging aan om te leren fotograferen en daarmee de kijker te verrassen met hét perfecte plaatje.

'Het Perfecte Plaatje' is vanaf woensdag 12 oktober wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Vriendenloterij Miljonairs'

Kandidaten maken in deze spelshow wekelijks kans op het winnen van 1 miljoen euro. Hiervoor moeten zij vijftien meerkeuzevragen foutloos beantwoorden, waarbij zij gebruik mogen maken van de drie bekende hulplijnen onder leiding van quizmaster Robert ten Brink.

'Vriendenloterij Miljonairs' is vanaf zaterdag 8 oktober wekelijks om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

'Postcode Loterij Eén Tegen 50'

Al bijna 20 jaar dé zenuwslopende kennisquiz van Nederland! Eén kandidaat neemt het op tegen 50 tegenspelers. Als de kandidaat, onder leiding van presentatrice Caroline Tensen, alle vragen goed heeft en daarmee de 50 deelnemers wegspeelt, gaat diegene naar huis met een flink geldbedrag. Tijdens het programma wordt de straatprijs van de Postcode Loterij uitgereikt aan bewoners van een straat in Nederland.

‘Postcode Loterij Eén Tegen 50’ is vanaf zondag 23 oktober wekelijks om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

'Secret Duets'

Kun je een bekende herkennen op basis van diens zangstem? Elke aflevering zingen vier bekende panelleden hun eigen duet met een mysterieuze, bekende gast. Zij weten alleen niet wie dit is, want de muur scheidt het panellid van de secret singer. Alles draait om één vraag: wie staat er aan de andere kant van de muur? De presentatie is in handen van Jamai Loman en onder anderen Eva Simons, Esmée van Kampen en Romy Monteiro voegen zich dit seizoen bij het wisselende panel.

‘Secret Duets’ is vanaf donderdag 27 oktober wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'The Big Show Met Ruben Nicolai'

Spetterende varietéshow gebaseerd op ‘Michael McIntyre’s Big Show’ waarin gasten en publiek op spectaculaire wijze verrast worden. Ruben Nicolai is de enthousiaste gastheer in een grandioos theater, waarin hij het publiek en Bekende Nederlanders verrast met een sensationele show vol optredens, grappen en opmerkelijke spelletjes, waarin van niets wetende bezoekers opeens een plek in de spotlights krijgen.

‘The Big Show Met Ruben Nicolai’ is vanaf zaterdag 29 oktober wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'RENZE op Zaterdag/Zondag'

Vanaf dit najaar kun je ook in het weekend voor talkshows bij RTL terecht. Humberto Tan is vanaf zaterdag 3 september als eerste talkshowhost te zien. Vanuit een gloednieuwe studio, met meer nadruk op muziek en entertainment. Renze neemt het vanaf 29 oktober van Humberto over en zal dan het gesprek van de dag voeren.

‘RENZE op Zaterdag/Zondag’ is vanaf zaterdag 29 oktober elk weekend om 22.30 uur te zien bij RTL 4.

Highlights RTL 5

'Hollandse Makelaars Aan De Costa'

In de realityserie ‘Hollandse Makelaars Aan De Costa’ verkopen Nederlandse makelaars vanuit de costa (vakantie)huizen aan landgenoten. Ze verkopen niet alleen heerlijke huizen, maar geven ook gelijk de Spaanse levensstijl mee. Over hun schouders kijken we binnen in allerlei soorten huizen en worden we meegenomen in het volledige koopproces.

'Hollandse Makelaars Aan De Costa' is vanaf maandag 10 oktober wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt'

Komend seizoen trekt Kees als vanouds de wereld over, opzoek naar oplichters die in Nederland slachtoffers hebben gemaakt en de politie niet kan vinden. Zo traceert hij onder meer een heuse vrouwelijke Tinder Swindler in het zuiden van Brazilië, zorgt hij dat een meedogenloze afperser van een 17-jarige jongen uit Zwolle achter de tralies in Ivoorkust verdwijnt en gaat hij met een Volendamse vrouw naar Turkije waar een vakantievriend woont, die nog twee ton moet terugbetalen.

'Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt' is vanaf dinsdag 11 oktober wekelijks om 20:30 uur te zien bij RTL 5.

'De Bevers'

Dit seizoen investeren De Bevers in een frikandellenkraam in Kroatië, ze duiken het zwembad in bij Corry Konings, overweegt Kees een haartransplantatie ondanks zijn diepgewortelde angst voor naalden, haalt John herinneringen op met zijn enige vrouwelijke vlam ooit - Annie Schilder - en kopen ze een nieuw huis in hun geliefde Spanje. Dan hebben we de kerstfanreis naar Almelo nog niet genoemd en natuurlijk Johns optredens waarbij altijd het dak eraf gaat. Verder is Kees nog steeds heel druk met het verkrijgen van een six-pack, waarvoor hij allerlei sporten uitprobeert en wordt getraind door onder anderen fitfluencer Sam Hoogland. John krijgt versterking in zijn zaalvoetbalteam. Oma heeft weer een rolletje en ook de vader van John zien we terug.

'De Bevers' is vanaf woensdag 26 oktober wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'Bij Ons Op Het Kamp'

In dit nieuwe seizoen komen we oude bekenden als de Eindhovense Liesbeth & Gijs, autoverkoper Tony en Lizette - de jurkenmaakster van het zuiden - tegen. Kermisexploitanten Wim & Jose zijn nieuw dit seizoen. We volgen ze op hun laatste route met hun attractie Wimpie’s Prijzenpaleis. Na dit kermisseizoen houden ze het voor gezien, en gaan ze met pensioen. Een emotionele beslissing. Daarnaast maakt het koppel Antonio & Frans hun opwachting. We gaan met ze mee op tournee langs de Spaanse Costa. Ook nieuw zijn Bappie & Marijeta van het kamp in Nieuwerkerk aan de IJssel. De jonge ondernemers runnen een sportschool, een ijszaak en een exclusief taartenbedrijf.

'De Bevers' is vanaf dinsdag 20 oktober wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'RTL 7 Films: Halloween'

Eind oktober wordt het samen griezelen op de bank, want dan staat Halloween voor de deur! In dit kader staat RTL 7 het gehele laatste weekend van de maand in teken van films waarnaar je bijna niet durft te kijken…

Deze speciale Halloween-films zijn vanaf zaterdag 29 oktober om 20.00 en 22.00 uur te zien bij RTL 7.

'RTL 8 Films: Hartstochtelijke Herfst'

Naast de première van de spannende film ‘I See You’, is er weer een heerlijk liefdesthema bij RTL 8. Vanaf maandag 17 t/m maandag 31 oktober is het namelijk Hartstochtelijke Herfst. Na de succesvolle introductie vorig jaar van dit thema, kunnen we opnieuw wegzwijmelen bij zeven romantische tv-premières, waarin de liefde opbloeit tussen de vallende bladeren.

Deze romantische films zijn maandag 17 tot en met maandag 31 oktober elke maandag tot en met woensdag te zien bij RTL 8.