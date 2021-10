Nieuw bij RTL in november

Beau van Erven Dorens is vanaf 29 november terug met zijn dagelijkse talkshow waarin hij, op geheel eigen wijze, de dag doorneemt met kijkers en actuele gasten. Hij bespreekt het laatste nieuws en duikt in onderwerpen die hem zelf opvallen, persoonlijk raken of dichtbij hem liggen.

'Tiny House Battle'

'Tiny House Battle' is een competitie waarin twee teams van amateurklussers elke week in opdracht van een potentiële koper een tiny house ontwerpen en bouwen. En dat in maar liefst zeven dagen tijd. Welke creatieve, vindingrijke en handige ‘tiny’ oplossingen komen er allemaal voorbij én welk klusteam weet hun huisje te verkopen? Bekijk hier de nieuwe promo!​

'Tiny House Battle' is vanaf 8 november elke maandag om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Eilandpraat'

'Eilandpraat' is een liveprogramma waarin direct na de reguliere donderdag-uitzending van 'Expeditie Robinson' wordt gediscussieerd, nagepraat, geanalyseerd én gespeculeerd. Luuk Ikink ontvangt afvallers, (oud) -deelnemers, toont exclusieve fragmenten en bespreekt alles over het 21ste seizoen van 'Expeditie Robinson''​

'Eilandpraat' is vanaf 4 november elke donderdag om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

'Dit is mijn Keus'

In 'Dit Is Mijn Keus' schuift wekelijks een aantal personen in de studio aan, die een bijzondere keuze hebben gemaakt en een opmerkelijk fascinerend verhaal te vertellen hebben. Iedere aflevering behandelt een spraakmakend en/of visueel thema dat de nieuwsgierigheid sterk prikkelt bij de kijker. De presentator van het programma wordt later bekend gemaakt.

'Dit Is Mijn Keus' is vanaf 22 november elke maandag om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'Zeeman Confronteert'

In het RTL5-programma 'Zeeman Confronteert' springt Thijs Zeeman in de bres voor Nederlanders die een ernstig probleem hebben waarbij niemand ze kan of wil helpen. Oplichters, internettrollen, louche aannemers en malafide hondenfokkers, Zeeman wil mensen met dit soort problemen helpen, met als enige doel dat zij eindelijk hun leven weer terugkrijgen.

'Zeeman Confronteert' is vanaf 23 november elke dinsdag om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'De Verhulstjes​'

In 'De Verhulstjes' geven Studio-100 baas Gert Verhulst, zijn vrouw Ellen, zoon Viktor, dochter Marie en haar vriend Jef en honden Leo en Marcel een uniek inkijkje in hun leven. Na het gebleken succes in België, is het programma vanaf november ook te zien bij RTL 5.

'De Verhulstjes' is vanaf 19 november elke vrijdag om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

UEFA Champions League

In november staan speeldag vier (2 en 3 november) en vijf (23 en 24 november) van de groepsfase van de UEFA Champions League op het programma. Welke beslissingen zijn al gevallen en welke teams strijden nog om de bovenste twee plekken in de poule en verzekeren zichzelf van overwintering in het meest prestigieuze voetbaltoernooi

ter wereld? Ajax neemt het op 3 november in Duitsland op tegen Borussia Dortmund en speelt op 24 november in Turkije tegen Besiktas. Humberto Tan zit alle Champions League-avonden met zijn analistenteam klaar bij RTL 7 om de wedstrijden te voorzien van een vlijmscherpe analyse.

UEFA Champions League is op 2, 3, 23 en 24 november te zien bij RTL 7.

'RTL 7 Darts'

Een maand voor de start van het WK staan er nog twee grote majors op het programma. Zaterdag 13 november tot en met zondag 21 november vindt de Grand Slam of Darts plaats. Dit is de vijftiende editie van dit toernooi. De Portugees Jose De Sousa wist vorig jaar verrassend te winnen en is dit jaar de te kloppen man. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 november staat de Players Championship Finals op het programma. In de veertiende editie van dit toernooi verdedigt Micheal van Gerwen zijn titel. Hij wist vorig jaar in de finale Mervyn King te verslaan.

'RTL 7 Darts' is vanaf zaterdag 13 november te zien bij RTL 7.

UCI Champions League Baanwielrennen

In november start de UCI Track Champions League in het baanwielrennen live bij RTL 7 en Videoland. Dit is een nieuwe en innovatieve competitie die bestaat uit zes evenementen. Vier daarvan worden live bij RTL 7 uitgezonden en alle actievolle avonden zijn daarnaast live te zien bij Videoland. Binnen de zes evenementen worden twee onderdelen gefietst: sprint (The Sprint & The Keirin) en endurance (The Elimination & The Scratch). Alle wereldtoppers komen voorbij, waaronder ook de nodige Nederlandse talenten.

UCI Champions League Baanwielrennen is op 6, 20 en 27 november te zien bij RTL 7.