Nieuw bij RTL in januari

'Better Than Ever' is een nieuwe show waarin Martijn Krabbé en Waylon artiesten uitnodigen die ooit ver zijn gekomen in een talentenjacht, van 'Starmaker' en 'Popstars' tot en met 'The voice of Holland'. Hoe is het hen sindsdien vergaan?

In Hotel Arena komen per aflevering zeven van hen twee dagen samen om hun verhaal te delen en om te zingen. Begeleid door een liveband geeft iedereen het optreden van zijn leven. Aan het einde van elke aflevering wordt door de kandidaten zelf gekozen wie er 'Better Than Ever' is en een plek in de finale verdient.

'Better Than Ever' is vanaf zaterdag 1 januari wekelijks om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

'Lago Di Beau'

Vanaf zondag 2 januari ontvangt Beau van Erven Dorens elke week twee bijzondere gasten aan het prachtige Comomeer in Noord-Italië. In 'Lago di Beau' neemt hij zijn gasten mee op pad, met pittoreske dorpjes, hoge bergtoppen, groene heuvels en diepblauw water als decor; de ideale setting voor boeiende gesprekken en veel humor. Beau: 'Ik heb mijn gasten van een hele andere kant leren kennen en ik verheug me erop om dat aan het publiek te laten zien!'

'Lago Di Beau' is vanaf zondag 2 januari wekelijks om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

'Volg Je Me Nog?'

In deze nieuwe panelshow strijden twee teams om de meeste likes. Wie weet het meest over de online wereld, hun eigen social accounts en die van anderen? Herkennen ze hun online 'vrienden'? Wat is fake news en wat niet? Het winnende team gaat naar huis met de Gouden Duim.

'Volg Je Me Nog?' is vanaf woensdag 5 januari wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Big Brother – Kick Off'

'Big Brother' stelt de bewoners van zijn huis opnieuw op de proef met spellen en uitdagingen. Dit seizoen wordt zwaarder, spannender en onvoorspelbaarder en de kijker krijgt nóg meer invloed. Het programma wordt gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter van de Veire. De dagelijkse uitzendingen zijn te zien bij RTL 5 en via de livestream die 24/7 te volgen is op Videoland.

De 'Big Brother’ – Kick Off' is op maandag 3 januari om 20.30 uur te zien bij RTL 4 en RTL 5.

'Vrienden Van Amstel Live'

Registratie van de 24ste editie van dit muziekspektakel vanuit Ahoy. Vanuit de grootste kroeg van Nederland zorgen de beste artiesten van Nederlandse bodem opnieuw voor een wervelende show vol verrassingen onder de vertrouwde kroonluchter.

'Vrienden Van Amstel Live' is op donderdag 27 januari om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'BEAU'

'BEAU' is een dagelijkse talkshow waarin Beau van Erven Dorens, op geheel eigen wijze, de dag doorneemt met kijkers en actuele gasten. Hij bespreekt het laatste nieuws en duikt in onderwerpen die hem zelf opvallen, persoonlijk raken of dicht bij hem liggen.

'BEAU' is vanaf maandag 3 januari wekelijks om 22.00 uur te zien bij RTL 4.

'Snackmasters'

In 'Snackmasters' nemen sterrenchefs het wekelijks tegen elkaar op om een iconische snack zo identiek mogelijk na te maken. Het gaat om allerlei soorten snacks waarvan we allemaal weten hoe ze smaken, maar hoe en met welke ingrediënten worden deze snacks gemaakt? In eigen keuken gaan de competitieve chefs aan de slag en proberen ze vanuit hun kennis, ervaring, smaak en gevoel het fabrieksproces te evenaren en het geheim te kraken.

'Snackmasters' is vanaf 4 januari elke dinsdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'The Voice of Holland'

Spectaculaire muzikale zoektocht van coaches Ali B, Waylon, Anouk en nieuwe coach Glennis naar de beste nieuwe zangstem van Nederland. Als coach scouten zij blind talenten en leiden deze op voor het muzikale avontuur richting de finale. Dit twaalfde seizoen wordt opnieuw gepresenteerd door Martijn Krabbé en Chantal Janzen.

'The Voice of Holland' is vanaf vrijdag 7 januari wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'Weet Ik Veel'

Dé kennisquiz waarin Beau van Erven Dorens wekelijks het vuur aan de schenen legt van drie bekende Nederlanders, onder wie Bram Krikke, Victoria Koblenko, Walid Benmbarek, Geraldine Kemper, Rick Brandsteder en Heleen van Royen. Zij worstelen zich door 50 kennisvragen heen om uiteindelijk een zo goed mogelijk rapportcijfer te krijgen. De studio is gevuld met leergierige studenten die strijden om de knapste kop van de avond te worden. Thuis kunnen kijkers meespelen met de 'Weet Ik Veel'-app om zich te meten met de BN'ers en de studenten en mooie prijzen te winnen!

'Weet Ik Veel’'is vanaf zaterdag 8 januari wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'Help Mijn Man Is Klusser!'

Realityprogramma waarin hulp wordt geboden aan wanhopige partners van doe-het-zelvers die vaak al jaren in onafgemaakte huizen moeten wonen. De 'wan-klussende' partner wordt geconfronteerd met de gevolgen van diens gedrag en met een professioneel klusteam aan het werk gezet. Gepresenteerd door John Williams.

'Help Mijn Man Is Klusser!' is vanaf maandag 10 januari wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Ontvoerd'

Programma met John van den Heuvel over een onderbelicht maatschappelijk probleem: internationale kinderontvoering. Jaarlijks worden honderden kinderen door één van de ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. De achtergebleven ouders staan vaak machteloos, omdat ze verstrikt raken in het woud van bureaucratie en internationale regelgeving.

'Ontvoerd' is vanaf 30 januari elke zondag om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

RTL 5

'Big Brother'

Op maandag 3 januari start 'Big Brother' met de kick-off én de dagelijkse uitzendingen bij RTL 5. 'Big Brother' stelt de bewoners van zijn huis op de proef met spellen en uitdagingen; niets is wat het lijkt... Dit seizoen wordt zwaarder, spannender en onvoorspelbaarder in het 'Big Brother' huis. De kijker krijgt nóg meer invloed dan vorig seizoen. 'Big Brother' is continu aanwezig: 'Big Brother' is watching you. Gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire én naast de dagelijkse uitzendingen ook 24/7 te zien via de livestream bij Videoland.

'Big Brother' is vanaf 3 januari elke maandag t/m vrijdag om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

Films en documentaires

RTL 8’s Winter Romance Films

De feestdagen zijn voorbij maar de romantiek is in januari volop aanwezig. De eerste maand van het nieuwe jaar trapt RTL 8 af met het thema Winter Romance. De kijker mag in deze koude maand genieten van de titels ‘Snowkissed’ tot aan ‘Love in Winterland’. In totaal staan er negen titels op stapel met als afsluiter ‘Winter's Dream’.

RTL 8’s Winter Romance Films zijn vanaf 1 januari te zien bij RTL 8.

'Dakar, I Love It, I Hate It'

Documentaire over wat Tom Coronel allemaal meemaakte tijdens de Dakar 2015. Tom zwoer na zijn Dakar-deelname in 2009 dat hij nooit meer mee zou doen aan de rally. In 2015 deed hij dat toch, maar dan als racende reporter.

'Dakar, I Love It, I Hate It', zaterdag 1 januari om 18.00 uur te zien bij RTL 7.

Horrorweek bij RTL 7

Of het nou over martelingen, zombies, of geesten gaat, ze hebben maar één doel: je laten schrikken en angst aanjagen. RTL 7 heeft in januari een horrorweek waarin titels als ‘Escape Room’ met Ben Miller en ‘Incarnate’ met onze eigen Carice van Houten voorbijkomen. In totaal zeven titels waarbij je op je puntje van je stoel zal zitten! Voor de echte fans staat eind januari vervolgens de ‘Nicolas Cage Week’ op de planning. De misdaadthriller ‘The Trust" bijt het spits af, gevolgd door de intense actiefilm ‘Stolen’ over een meesterdief die weer vrijkomt uit de gevangenis. Bij RTL 7 hoef je je deze maand niet te vervelen!

De ‘Horrorweek bij RTL 7’ is vanaf 4 januari op wisselende dagen en tijdstippen te zien.

'Dakar, Been There, Done That'

Documentaire over Tom Coronel, die in zijn zelfgebouwde buggy de Dakar Rally van 2017 rijdt. Het is een ware uitputtingsslag, en een strijd met zichzelf en tegen de elementen. We worden meegevoerd over grote hoogtes en door diepe kuilen. We zien hoe de coureur wordt geteisterd door vermoeidheid en zuurstofgebrek. Er ontstaan hechte vriendschappen en de plaatselijke bevolking staat te allen tijde klaar voor de coureurs.

'Dakar, Been There, Done That' is op zaterdag 8 januari om 18.00 uur te zien bij RTL 7.

Dakar 2022

Vanaf 1 januari 2022 staat RTL 7 in het teken van de zwaarste rally ter wereld: Dakar. De deelnemers wacht vanaf de start in Ha’il meer uitdaging dan ooit in de woestijn van Saudi-Arabië. Het even zanderige als mysterieuze Lege Kwartier vraagt om ultieme navigatievaardigheden en zal mens en machine uitputten tot het maximale. Onder anderen Bernhard ten Brink, Erik van Loon en de tweeling Coronel houden de Nederlandse eer in het autoklassement hoog. Ook bij de motoren, trucks en in het classic klassement schitteren de Nederlandse deelnemers volop.

'Dakar 2022' is vanaf 1 januari op wisselende dagen en tijdstippen te zien bij RTL 7.