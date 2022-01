Nieuw bij RTL in februari

Dé spelshow waarin kandidaten - onder leiding van Robert ten Brink - wekelijks kans maken op het winnen van één miljoen euro. Hiervoor moeten zij vijftien meerkeuze-vragen foutloos beantwoorden, waarbij zij gebruik mogen maken van drie hulplijnen.

De moeilijkheidsgraad stijgt naarmate het te winnen bedrag hoger wordt.

'Vriendenloterij Miljonairs' is vanaf zaterdag 12 februari wekelijks om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

'I Can See Your Voice'

In 'I Can See Your Voice' moet een kandidaat uit een groep van zes mystery singers, proberen de slechte zangers te elimineren zonder ze te horen zingen. De kandidaat wordt geholpen door een gastartiest en een panel bestaande uit Marieke Elsinga, Danny de Munk, Edsilia Rombley en Fred van Leer. Elke ronde worden de mystery singers één voor één weggestuurd door de kandidaat. Elke afgevallen kandidaat treedt op, waaruit zal blijken of het een juiste of slechte keuze is en of de kandidaat daadwerkelijk kan zingen.

'I Can See Your Voice' is vanaf donderdag 17 februari wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Jinek'

'Jinek' is terug! De dagelijkse talkshow waarin Eva Jinek met hoofdrolspelers uit de actualiteit het gesprek van de dag voert. Journalistiek, scherp, onderhoudend en over onderwerpen uit de media, cultuur, sport en maatschappij.

'Jinek' is vanaf maandag 21 februari elke werkdag om 22.00 uur te zien bij RTL 4.

'De Erfgenaam'

Programma waarin Ruben Nicolai op zoek gaat naar de rechtmatige erfgenamen van onbekende nalatenschappen. Tijdens zijn zoektocht naar deze erfgenamen komen vaak bijzondere familiegeschiedenissen aan het licht.

'De Erfgenaam' is vanaf woensdag 23 februari wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

Highlights RTL 5 in februari

'Big Brother'

'Big Brother' is al in januari gestart, maar ook in februari stelt 'Big Brother’ de bewoners van zijn huis op de proef met spellen en uitdagingen; niets is wat het lijkt... Dit seizoen wordt zwaarder, spannender en onvoorspelbaarder. De kijker krijgt nog meer invloed dan vorig seizoen. 'Big Brother' is continu aanwezig: Big Brother is watching you. Gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire én naast de dagelijkse uitzendingen ook 24/7 te zien via de livestream bij Videoland.

'Big Brother' is elke maandag tot en met vrijdag om 20.30 uur te zien en elke zaterdag om 20.00 uur.

'Deal Or No Deal'

'Postcode Loterij Deal Or No Deal' is inmiddels niet meer weg te denken van de televisie. Buddy Vedder heeft het stokje van Beau van Erven Dorens overgenomen, die voorheen het gezicht was van dit spelprogramma. In 'Deal Or No Deal' gaat om het openen van 24 boxen met als doel om naar huis te gaan met een zo hoog mogelijk geldbedrag, dat kan oplopen tot 200.000 euro.

'Deal Or No Deal' is in februari elke werkdag om 22.00 uur te zien bij RTL 5.

Highlights RTL 7 in februari

Nicolas Cage filmweek

In februari is de bekende acteur Nicolas Cage een hele week te zien bij RTL 7. De week trapt af met de titel 'A Score to Settle' en gelijk daarna is 'Seeking Justice' te zien, twee Amerikaans actie/thriller films. Op woensdag 2 februari zijn de titels 'Running With The Devil' en 'Lord Of War' te zien. Ook op donderdag en vrijdag heeft RTL 7 nog een paar Nicolas Cage titels in petto.

De 'Nicolas Cage filmweek' is vanaf dinsdag 1 februari te zien bij RTL 7.

UEFA Champions League

In deze fase van de Champions League starten de achtste finales. In februari staan de heenwedstrijden als eerst op het programma en daarna zullen de beslissende terugwedstrijden volgen. Op 23 februari zal de wedstrijd Benfica-Ajax plaatsvinden.

UEFA Champions League is vanaf 15 februari op dinsdag en woensdag te zien bij RTL 7.

'RTL GP: Extreme E'

Het gloednieuwe Extreme E-kampioenschap zal in februari te zien zijn bij RTL 7. De organisatie van de offroad raceklasse voor elektrische SUV's heeft met RTL een overeenkomst voor drie jaar bereikt.

'RTL GP: Extreme E' is op zondag 20 februari om 18.00 uur te zien bij RTL 7.

Highlights RTL 8 in februari

'Countdown To Valentine'

Februari staat in het teken van Valentijn en dit jaar verwent RTL 8 iedereen! Om verder gaan met RTL 8's 'Countdown to Valentine', laten we elke maandag, dinsdag en woensdag tot en met 14 februari de meest romantische films zien. Vanaf 20.30 uur kan er genoten worden van films zoals 'All Of My Heart 2', 'The Sweetest Heart', 'Royal Matchmakers', 'All Things Valentine', 'You're Bacon Me Crazy' en als klap op de vuurpijl op 14 februari 'Brasserie Valentijn'.

RTL 8's 'Countdown To Valentine' is vanaf 1 februari elke maandag, dinsdag en woensdag vanaf 20.30 uur te zien bij RTL 8.