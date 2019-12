Niels van der Laan en Jeroen Woe presenteren 'De Nationale Nieuwsquiz - maar dan anders'

Foto: BNNVARA - © Wessel de Groot / Niels Sneyers 2019

2019 was het jaar waarin de Aziatische tijgermug zijn intrede deed in Nederland, de Donald Duck voor ophef zorgde door een lesbisch stelletje te tekenen en de paus een kathedraal bezocht met een brandweerhelm op.

Presentator en programmamaker Jack Spijkerman leest het hele jaar door vier kranten per dag. Speciaal voor deze quiz verzamelde hij maffe en opvallende krantenartikelen en bestudeerde hij opmerkelijke nieuwsfoto's. Hij selecteerde berichten die misschien niet iedereen gelezen heeft of die het merendeel eind december eigenlijk alweer vergeten is. 'De Nationale Nieuwsquiz – maar dan anders' is donderdag 26 december om 20.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

Cabaretduo Niels van der Laan en Jeroen Woe test de kennis van zes bekende Nederlanders en het publiek. Twee panels, bestaande uit onder andere cabaretière Katinka Polderman, cabaretier Thomas van Luyn, tv-presentator Frank Evenblij en radio-dj Giel Beelen, strijden om de winst. In een keur van absurde nieuwsfeiten proberen ze antwoord te vinden op de vraag: welke onwaarschijnlijke gebeurtenissen hebben dit jaar écht plaatsgevonden?

'Wij zitten, door Even Tot Hier, het hele jaar in het nieuws en dan denk je zo'n beetje alles te weten. Dan komt Jack, met tientallen berichten die állemaal langs je heen zijn gegaan. Het ene nieuwtje nog absurder dan het andere. Maar gekke kleine nieuwtjes zijn ook nieuwtjes en die emancipatie willen we graag doorvoeren in onze versie van de Nationale Nieuwsquiz', aldus Van der Laan en Woe.