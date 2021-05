'Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me' duikt in jeugd van ABBA-leden

Foto: © AVROTROS 2021

In deze aflevering van 'Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me' komen de mannen meer te weten over de jeugd van de ABBA-leden. Samen met Tonny, jeugdvriend van Bjorn en bassist in hun eerste band Hootenanny Singers, toeren ze langs de belangrijke plekken uit Bjorn's jeugd.