'Tussen Leven en Dood': Hoe Sven De Leijers jeugdvriend een blikseminslag overleefde dankzij een biertje
Alida Neslo, Eva Kamanda en Eric Baranyanka in 2026 te zien in '#LikeMe'
James Cooke onthult emotioneel verhaal uit zijn jeugd in 'Code van Coppens'

Neurobioloog Brankele Frank is vrijdag 'De Geknipte Gast'

donderdag 25 september 2025
Foto: © BNNVARA 2025

Neurobioloog en schrijver Brankele Frank werd in 2015 door een zware burn-out uit haar carrière gehaald. Het gebrek aan kennis over de ziekte bracht haar ertoe een boek te schrijven.

Tijdens dit proces kreeg ze opnieuw een terugval, wat haar inzichten verdiepte. In ‘Over de kop’ onderzoekt ze op luchtige wijze de wisselwerking tussen lichaam, geest en maatschappelijke druk. Inmiddels deelt ze haar kennis via columns, podcasts en lezingen en maakt ze zich sterk voor mentaal welzijn. In gesprek met Eus vertelt ze open over haar persoonlijke weg naar herstel en de werking van de hersenen.


'De Geknipte Gast', vrijdag 26 september om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.


De Geknipte Gast op tv
Vrijdag 26 september 2025 om 21u05  »
NPO 2
Brankele Frank deelt haar ervaringen met burn-out, herstel en haar boek Over de kop. Ze vertelt Eus over haar persoonlijke weg en pleit voor meer aandacht voor mentaal welzijn.
Vrijdag 3 oktober 2025 om 21u05  »
NPO 2
Monic Hendrickx neemt plaats in de stoel van Eus. Inmiddels zit Hendrickx dertig jaar in het vak en is ze vele rollen verder. Haar oudedagsplan is duidelijk: 'doorspelen tot ik tachtig ben'.

Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Ontdek de programma's van vandaag in onze tv-gids.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: WinWin
    02:05
    Journaallus
  • 09:00
    Herfstbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 09:40
    Stoppeltje
    06:00
    Tik Tak
  • 09:30
    Open keuken met Sandra Bekkari
    02:10
    Geen uitzending
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:20
    Achter gesloten deuren
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 07:00
    Willy
    01:30
    Geen uitzending
  • 09:05
    A Country Christmas Harmony
    05:10
    Christmas in Washington
  • 09:30
    Geen uitzending
    06:00
    Joe
  • 09:00
    Geen uitzending
    02:00
    De Tafel van Tine
  • 09:00
    How to Get Away With Murder
    02:05
    Neighbours: A New Chapter
  • 09:20
    Storage Wars
    02:20
    NCIS: Los Angeles
  • 09:35
    Botched
    02:40
    Big Miracles
  • 09:10
    Snapped
    02:20
    Geen uitzending
  • 06:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 09:43
    De ambachter
    05:55
    Sixties To Six
  • 09:40
    Chris Cooks Cymru
    02:25
    De Gastentafel
  • 09:40
    Death in Paradise
    02:25
    Where the Wild Men Are With Ben Fogle
  • 09:10
    Below Deck Sailing Yacht
    02:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
  • 09:30
    NOS Journaal
    01:55
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 09:30
    Zentijd
    02:00
    Ongehoord Nieuws
  • 09:35
    Teletubbies
    02:50
    Verward