Neurobioloog Brankele Frank is vrijdag 'De Geknipte Gast'
donderdag 25 september 2025
Foto: © BNNVARA 2025
Neurobioloog en schrijver Brankele Frank werd in 2015 door een zware burn-out uit haar carrière gehaald. Het gebrek aan kennis over de ziekte bracht haar ertoe een boek te schrijven.
Tijdens dit proces kreeg ze opnieuw een terugval, wat haar inzichten verdiepte. In ‘Over de kop’ onderzoekt ze op luchtige wijze de wisselwerking tussen lichaam, geest en maatschappelijke druk. Inmiddels deelt ze haar kennis via columns, podcasts en lezingen en maakt ze zich sterk voor mentaal welzijn. In gesprek met Eus vertelt ze open over haar persoonlijke weg naar herstel en de werking van de hersenen.
'De Geknipte Gast', vrijdag 26 september om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.
De Geknipte Gast op tv
Vrijdag 26 september 2025 om 21u05 »
Brankele Frank deelt haar ervaringen met burn-out, herstel en haar boek Over de kop. Ze vertelt Eus over haar persoonlijke weg en pleit voor meer aandacht voor mentaal welzijn.
Vrijdag 3 oktober 2025 om 21u05 »
Monic Hendrickx neemt plaats in de stoel van Eus. Inmiddels zit Hendrickx dertig jaar in het vak en is ze vele rollen verder. Haar oudedagsplan is duidelijk: 'doorspelen tot ik tachtig ben'.
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA