Neurobioloog Brankele Frank is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Foto: © BNNVARA 2025

Neurobioloog en schrijver Brankele Frank werd in 2015 door een zware burn-out uit haar carrière gehaald. Het gebrek aan kennis over de ziekte bracht haar ertoe een boek te schrijven.

Tijdens dit proces kreeg ze opnieuw een terugval, wat haar inzichten verdiepte. In ‘Over de kop’ onderzoekt ze op luchtige wijze de wisselwerking tussen lichaam, geest en maatschappelijke druk. Inmiddels deelt ze haar kennis via columns, podcasts en lezingen en maakt ze zich sterk voor mentaal welzijn. In gesprek met Eus vertelt ze open over haar persoonlijke weg naar herstel en de werking van de hersenen.

'De Geknipte Gast', vrijdag 26 september om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.