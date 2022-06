Net5 geeft inkijkje in het leven van toekomstig Brits koningspaar

William en Kate, hertog en hertogin van Cambridge, vieren beiden in 2022 hun veertigste verjaardag. Maar voor dit paar duurt het nog even voordat het zijn uiteindelijke taak gaat invullen.

Hoe hebben de twee elkaar ontmoet? Hoe ziet het leven eruit met de kinderen op het paleis? Wat is het geheim achter de opvallende outfits van Kate en waarom boterde het niet tussen haar en Meghan? In 'William en Kate: Koningspaar in de Wacht' geeft Net5 een unieke kijk in het leven van het toekomstige Britse koningspaar en spreekt met verschillende mensen die het paar kennen; van de oom van Kate tot aan de fotograaf van de populaire Britse tabloid The Sun.

Royaltyjournalist Sam Hoevenaar duikt in het leven van prins William en Kate. Er wordt uitgebreid gesproken met Kate’s oom Gary Goldsmith. Hij praat openhartig over zijn nichtje. Ook vertelt hij hoe William een rol speelt voor de camera’s maar in het dagelijkse leven anders is. Journalist Omid Scobie maakte de exit van Meghan en Harry van dichtbij mee en schreef er een boek over. Hij spreekt over de paleiscrisis achter de schermen; de ruziënde schoonzussen en de band tussen de broers die tot de dag van vandaag is bekoeld. Ook blijkt dat William en Kate destijds informatie hebben gelekt aan de pers.

Daarnaast staat Kate bekend als stijlprinses. De Nederlandse modeontwerpster Jet Shenkman staat bij Kate onder de sneltoets. Ze heeft meerdere jurken voor haar mogen ontwerpen en vertelt meer over de samenwerking met het paleis. Modejournaliste Josine Droogendijk bespreekt de stijl van Kate die in de jaren is veranderd van klassiek naar extravagant, glitter en glamour. Wat zijn de geheimen achter deze keuzes? Ook gaan we terug naar het bezoek van Kate aan Nederland in 2016 en we spreken de mensen die haar ontvingen en met vele protocollen te maken kregen.

Fotograaf Arthur Edwards fotografeert de familie al 40 jaar voor de Britse tabloid The Sun en is inmiddels een bekende voor hen. Hij ontmoette Kate de dag voor de verlovingsaankondiging en vertelt hoe ontzettend zenuwachtig ze was. Ook maakte hij van dichtbij mee hoe Harry veranderde nadat hij Meghan ontmoette.

De Nederlandse journalisten Vanessa Lamsvelt en Lia van Bekhoven vertellen over de hoogte- en dieptepunten van het koppel waar zij als Engeland- correspondenten bij aanwezig waren. En hoe groot de macht van de Britse pers is als het op de opinie over de koninklijke familie aankomt.

'William en Kate: Koningspaar in de Wacht' wordt geproduceerd door Stepping Stone Producties en Sam Hoevenaar, verslaggever Koninklijk Huis bij LINDA. en SBS6.

'William en Kate: Koningspaar in de Wacht' is Powered by LINDA. en op maandag 20 juni om 20.30 uur te zien bij Net5.