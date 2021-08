'Nederland op Film': Bij Ons in de straat

Vrijdag 6 augustus zendt MAX een nieuwe aflevering uit van 'Nederland op Film'. Een programma gemaakt over en vooral dr Nederland. Een unieke documentaireserie, gemaakt met duizenden uren filmmateriaal van Nederlanders uit het gehele land. De presentatie is in handen van Wim Danils. Deze week staat het buitenleven centraal.

'Nederland op Film' is een serie die niet alleen gaat over Nederland en hoe dat veranderde: de serie is ook gemaakt dóór Nederland. Makers en mensen die voorkomen op de films komen aan het woord. Elke aflevering heeft een nieuw thema. Bij elkaar vormt de serie een bijzonder geschiedkundig document over het 'gewone' leven van onszelf, onze ouders en grootouders.

Aflevering 5: Bij Ons in de Straat

Gedurende het tijdperk van de amateurfilm speelt een groot deel van het openbare leven zich af op straat. Op straat wordt gespeeld, geroddeld, gehandeld, gevoetbald, touwtje gesprongen en veel meer. Kinderen leren er lopen en fietsen. De SRV-man komt langs, net als de melkboer, de groenteboer, de scharensliep, de putjesschepper en de schillenboer met z’n paard. Vrouwen doen de was op straat terwijl ze het laatste nieuws doornemen. Er zijn buurtfeesten en de orgelman verzorgt de achtergrondmuziek. Straatjes worden letterlijk schoongeveegd, buren houden elkaar nauwlettend in de gaten, tuinen liggen er piekfijn bij. Gaandeweg de eeuw wordt de straat steeds meer een parkeerplaats, en verplaatst het leven zich van buiten naar binnen.

Speciale aandacht is er voor de straat in de oorlog. Zo is er bijzonder filmmateriaal gemaakt door amateurfilmster Cecile Schueler: tijdens de hele oorlog filmt zij stiekem door haar raam van haar woning de gebeurtenissen in haar straat in Nijkerk. Steeds vanuit hetzelfde standpunt zien we onder meer de aankomst van de Duitsers, de hongertochten en de bevrijding in haar straat.

'Nederland op Film, vrijdag 6 augustus om 19.55 uur bij Omroep MAX op NPO 2.