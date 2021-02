NCOI aan tafel in 'Radar'

Door de coronacrisis moeten veel werkenden zich laten omscholen. Maar over het grootste opleidingsinstituut van Nederland, de NCOI Groep, zijn veel klachten.

'Radar' heeft een enquête gehouden via het testpanel, die is ingevuld door 262 mensen. Zij volgen op dit moment een opleiding bij een instituut dat onder NCOI valt of hebben dit de afgelopen 5 jaar gedaan. 21 procent geeft aan ontevreden tot zeer ontevreden te zijn over de opleiding, zo blijkt uit de enquête. Wie een klacht bij de instelling neerlegt, krijgt in bijna de helft van de gevallen moeizaam contact, 10% zelfs helemaal geen contact. Welgeteld 0 procent geeft aan dat de klacht door het opleidingsinstituut serieus wordt genomen. En 41 procent van de ondervraagden vindt de opleiding het geld niet waard. Waar ligt dit aan? En wat gaat de NCOI doen met deze resultaten? Maandag zit de NCOI aan tafel.

'Radar' kreeg meer dan 450 reacties binnen naar aanleiding van onze uitzending afgelopen maandag over groeiremmers. Om niet té lang te worden slikten sommige meisjes al op jonge leeftijd hoge doseringen hormonen. Alleen is nooit verteld dat door het slikken van deze hoge dosering hormonen ze een groter risico lopen op verminderde vruchtbaarheid. Door de uitzending herkennen sommige vrouwen die last hebben van verminderde vruchtbaarheid nu pas dat hun klachten misschien zijn ontstaan door de hormonen die ze als meisje slikte. Wat kunnen vrouwen doen, waar zijn ze aan toe en wat is de volgende stap? Een gesprek in de studio met Annelies Blok die een stichting op wil richten voor deze vrouwen.

'Radar', maandag 1 maart om 20.35 uur op NPO 1.