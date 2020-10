'Nachtdieren' op (nachtelijke) verkenning doorheen Dordrecht

Ryanne duikt Dordrecht in. Ze loopt Xueli en haar zus Yara tegen het lijf tijdens hun late avondwandeling. Xueli heeft albinisme en daarom gaan de meiden na zonsondergang regelmatig een luchtje scheppen, dan heeft Xueli namelijk geen last van het daglicht en kan ze rustig buiten zijn.

Net buiten de stad op een verlaten industrieterrein belandt Ryanne op een feestje waar DJ Logosamphia de boel op zijn kop zet met muziek van groente en fruit.

Na zelf een bloemkool te hebben bespeeld, rijdt Ryanne verder naar de Dordtse Biesbosch waar ze starstruck raakt als ze boswachter Thomas tegenkomt. Hij laat haar tijdens zijn wekelijkse telling kennismaken met heel bijzondere nachtdieren: de nachtvlinders.

In nabijgelegen Sliedrecht ziet ze Yahia druk bellend bij zijn voordeur staan. Yahia hangt bijna elke nacht uren aan de telefoon met zijn verloofde, die nog in Syrië is. Hij mist haar vreselijk.

Terug in het centrum van Dordrecht ontmoet Ryanne Diggy, de beste vriend van Juno, die nachtburgemeester van de stad is. En men zegt dan wel: hoe dichter bij Dordt hoe rotter het wordt, maar niet vanavond. Ze valt met haar neus in de boter want Juno is, samen met zijn familie, appelcider aan het brouwen.

Tot slot mag Ryanne een kijkje komen nemen op de brandweerkazerne van Dordrecht, waar de gastvrije nachtploeg haar een rondleiding geeft.

'Nachtdieren', dinsdag 27 oktober om 21.55 uur bij BNNVARA op NPO 3.