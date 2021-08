'My Gay Life': Als gay opgroeien in Engeland

Hoe is het om op te groeien in Engeland wanneer je gay bent? Billy zat nog op de lagere school toen hij verkleed als Lady Gaga naar Brighton Pride ging. De Britse documentaire 'My Gay Life' volgt Billy van kind tot tiener en laat zien hoe hij met met zijn homoseksualiteit omgaat en hoe familie en leeftijdsgenoten hem accepteren zoals hij is.