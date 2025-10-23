Muzikante Mell is vrijdag 'De Geknipte Gast'

De Volendamse muzikante Mell timmert met haar band Mell VF al enige tijd stevig aan de weg. Ze is de kleindochter van Piet Veerman en viel op in 'Beste Zangers' en als huisband bij 'Vandaag Inside' en 'Linda's Wintermaand'.

Binnenkort staat ze in het voorprogramma van 'Simply Red' en start er ook een uitgebreide clubtour. Wie haar ziet schitteren op het podium, kan niet vermoeden dat het leven niet altijd gemakkelijk is geweest. Al vanaf jonge leeftijd voert Mell een gevecht tegen depressieve en donkere gedachten. In gesprek met Eus vertelt ze er open over. Openheid in het verleden heeft ook haar geholpen in de zware strijd die ze leverde.

'De Geknipte Gast', vrijdag 24 oktober om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.