Muzikante Mell is vrijdag 'De Geknipte Gast'

donderdag 23 oktober 2025
Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

De Volendamse muzikante Mell timmert met haar band Mell VF al enige tijd stevig aan de weg. Ze is de kleindochter van Piet Veerman en viel op in 'Beste Zangers' en als huisband bij 'Vandaag Inside' en 'Linda's Wintermaand'.

Binnenkort staat ze in het voorprogramma van 'Simply Red' en start er ook een uitgebreide clubtour. Wie haar ziet schitteren op het podium, kan niet vermoeden dat het leven niet altijd gemakkelijk is geweest. Al vanaf jonge leeftijd voert Mell een gevecht tegen depressieve en donkere gedachten. In gesprek met Eus vertelt ze er open over. Openheid in het verleden heeft ook haar geholpen in de zware strijd die ze leverde.


'De Geknipte Gast', vrijdag 24 oktober om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.


De Geknipte Gast op tv
Vrijdag 24 oktober 2025 om 21u00  »
NPO 2
Zangeres Mell timmert stevig aan de weg. Binnenkort is ze te zien in Simply Red en start ze met haar clubtour. Bij Eus spreekt ze openhartig over haar gevecht met depressieve en donkere gedachten.

