'Muziekstad' deze week in Eindhoven

De regio rond Eindhoven geldt als de meest innovatieve plek ter wereld op gebied van technologie en design. Maar in deze aflevering van 'Muziekstad' in Eindhoven spelen drie bands uit deze streek die met hun sound juist teruggrijpen naar de sixties en seventies. Eva Koreman ontmoet yéyé-beat-zangeres Fleur en het psychedelische rock ’n roll-trio MOOON. Verder een portret van Sem Jansen en meestergitarist Leif de Leeuw. Vijf jaar geleden kwam zanger Sem uit de kast als transgender, en in de jaren daarop ging hij in transitie. Dat was razend spannend: door de hormonen verandert je stem, en kun je dan nog wel zingen?

Over 'Muziekstad'

Van de huiskamerstudio naar de oefenruimte, van de snackbar naar de nachtclub en van het schoolplein naar het poppodium: 'Muziekstad' vindt de spannendste artiesten in alle windrichtingen. In elke aflevering staat één stad centraal, waar drie artiesten of bands hun lokale scene in kaart brengen. Zij leiden ons rond langs de plekken waar ze hun muziek schrijven, de locaties die vormend zijn geweest en hen inspireren. Ze geven een intiem kijkje in de keuken, en de artiesten treden op in het lokale poppodium.

In 'Muziekstad' wordt niet gefocust op de namen die al in elke talkshow aanschuiven, maar juist ook op de spannende underground en de artiesten van de toekomst. In Rotterdam ontmoette Koreman de eigenzinnige popartiesten Froukje en Naaz, in Zwolle onderzoekt ze hoe het eraan toegaat sinds Opgezwolle de handdoek in de ring gooide en deze week in Eindhoven stapt ze in een tijdmachine, naar de psychedelische jaren ‘60 en de gitaarsolo’s van de jaren ‘70.

VPRO 3voor12 & NPO 3FM

De serie is gemaakt door 3voor12, het platform voor alternatieve popmuziek van de VPRO.

De complete livesessies van de artiesten zijn te zien op: vpro.nl/3voor12. In '3voor12 Radio' op 3FM wordt uitgebreid aandacht besteed aan het programma.

'Muziekstad' een programma in het kader van het Actieplan Cultuur van de NPO, waarmee de publieke omroep muzikanten en kunstenaars een alternatief podium wil bieden tijdens de coronacrisis.

'Muziekstad', zaterdag 20 maart rond 23.00 uur bij de VPRO op NPO 3.