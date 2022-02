Mooiste Braziliaanse liedje ooit in 'Matthijs Gaat Door'

Lílian Vieira zingt 'Águas de Março', het mooiste Braziliaanse liedje ooit. En dat vinden de Brazilianen zelf ook. Loes Luca over haar onvoorwaardelijke liefde voor haar ouders. En ze zingt met de Sven Hammond Big Band.

Het Boek van de Week is 'Ik aksepteer u zoals ik ben', een verzameling niet eerder vertoonde tekeningen, brieven, postkaarten, schetsen en poëzie van Herman Brood. Daniël Boissevain zingt de Brood klassieker 'Saturday night'. De legendarische jazz drummer Han Bennink is Forever Young. En in de finale neemt Han Bennink het op tegen de voltalige Sven Hammond Big Band.

'Matthijs Gaat Door', zondag 13 februari om 22.15 uur bij BNNVARA op NPO 1.