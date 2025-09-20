Minister van Financiën Eelco Heinen bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

Verrassing! Jacky 'Zatte Rita' Lafon keert terug naar 'Familie'
zaterdag 20 september 2025

Deze zondag week is 'WNL Op Zondag' een uurtje vroeger, dus om negen uur. Dat in verband met het WK Wielrennen. Te gast zijn onder anderen de minister van Financiën Eelco Heinen, om terug te blikken op Prinsjesdag.

En de minister-president van Aruba Mike Eman. Presentatie is in handen van Rick Nieman. 


Minister van Financiën Eelco Heinen
Zondagmorgen is minister van Financiën Eelco Heinen te gast bij Rick Nieman. Hoe staat Nederland er voor? De VVD-bewindsman over de stand van het land en de komende verkiezingen. 

Minister-president Mike Eman
Minister-president Mike Eman was eregast tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, de Kamervoorzitter droeg zelfs een gedicht voor van de hand van de premier. Welke boodschap heeft de Arubaanse premier voor de Haagse politiek?

Brigadegeneraal BD Jeff Mac Mootry
Voormalig Commandant der Mariniers Jeff Mac Mootry is te gast in 'WNL Op Zondag'. Hij was de militair commandant op Aruba en vertelt over de huidige spanningen tussen Venezuela en de Verenigde Staten en de aanvallen op drugssmokkelaars.

Jacques Monasch
Voormalig campagnestrateeg en politicus Jacques Monasch is te gast bij Rick Nieman. Hoe staan de partijleiders er voor en met welke campagnestrategie gaan ze de verkiezingen in? En hoe proberen de lijsttrekkers elkaar te framen? 

Schrijver en huisarts Danka Stuijver
Huisarts en columnist Danka Stuijver schreef het veelgeprezen boek ‘Dit kost ons de zorg’. Met heldere en confronterende observaties vanuit haar huisartsenpraktijk over ons zorgsysteem. Hoe kan het anders en wat kan er beter?

'WNL Op Zondag', zondag 21 september om 9.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.


WNL op Zondag op tv
Zondag 21 september 2025 om 09u05  »
NPO 1
Rechtsgeoriënteerd ochtendprogramma waarin diverse onderwerpen worden besproken aan tafel. Onderwerpen zoals politiek, ondernemerschap, media en cultuur en opinies komen aan bod.
Maandag 22 september 2025 om 00u25  »
NPO 1
Zondag 28 september 2025 om 10u00  »
NPO 1
Maandag 29 september 2025 om 00u31  »
NPO 1
Omroep WNL
