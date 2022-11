Minister Micky Adriaansens te gast in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Minister Micky Adriaansens

Zondagmorgen is minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsvrouw komt met plannen om ondernemers de winter door te helpen. Ahold-topman Frans Muller

CEO Frans Muller van supermarktconcern Ahold Delhaize over zijn bedrijf en hoe de multinational wereldwijd omgaat met de verschillende crises. Van inflatie en hoge prijzen tot personeelstekort en duurzaamheid. Sjuul Paradijs

De ambtelijke top van de Tweede Kamer is opgestapt, de positie van Kamervoorzitter Vera Bergkamp onzeker. Wat doet deze affaire met het vertrouwen in de politiek. Daarover oud Telegraaf-hoofdredacteur Sjuul Paradijs. Trendwatcher Adiedj Bakas en huisarts Shakib Sana

Zorg is straks niet meer voor iedereen haalbaar. Over deze stelling praten trendwatcher Adjiedj Bakas en de Rotterdamse huisarts Shakib Sana. Zijn technologische innovaties de oplossing voor wachtlijsten in de zorg? 'WNL Op Zondag', zondag 13 november om 10.00 uur op NPO 1.