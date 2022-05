Minister Hugo de Jonge te gast in 'WNL Op Zondag'

Minister Hugo de Jonge

Zondagmorgen is minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge te gast bij Rick Nieman. De CDA-bewindsman zet huisvesting hoog op de agenda en neemt het voortouw voor het bouwen van nieuwe woningen. Afscheidsinterview Kim Putters

Directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau is te gast in 'WNL Op Zondag'. Volgens de SCP-directeur is er meer toekomstperspectief nodig, een verhaal over en voor Nederland. Europarlementariër Assita Kanko

Europarlementariër Assita Kanko van de N-VA is te gast bij Rick Nieman over vrijheid en vrouwenrechten. Assita Kanko wordt ook wel de Vlaamse Ayaan Hirsi Ali genoemd. Luchtvaartjournalist Yteke de Jong en ANVR-voorzitter Frank Oostdam

Luchtvaartjournalist Yteke de Jong en ANVR-directeur Frank Oostdam zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Over de chaos op Schiphol en de gevolgen voor de luchtvaartindustrie en de reizigers. 'WNL Op Zondag', zondag 29 mei om 10.00 uur op NPO 1.