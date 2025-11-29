'De identiteit van Grote Jens is gelekt!': Jens Dendoncker dropt bommetje in Big Bang van 'The Masked Singer'
Dit zijn de eerste afvallers van 'Mijn Restaurant'
Tik en Tok zijn terug! Inspecteurs Dompi en Joris sporen een lek op in 'The Masked Singer'

Minister Frank Rijkaart bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 29 november 2025

De zondag begint met WNL Op Zondag. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen minister Frank Rijkaart, staatssecretaris Sandra Palmen, oud-Navo-topmilitair Rob Bauer en professor Ruud Koopmans over het asielbeleid.

Minister Frank Rijkaart
Zondagmorgen is minister van Binnenlandse Zaken Frank Rijkaart te gast bij Rick Nieman. De BBB-bewindsman over burgemeesters en gemeenteraadsleden die onder druk staan bij besluiten over asielzoekerscentra’s. 


Staatssecretaris Sandra Palmen
Staatssecretaris Sandra Palmen heeft aangekondigd dat het einde van de hersteloperatie voor de toeslagenouders in zicht is. Aanstaande dinsdag gaat de laatste fase in. Hoe kijkt de staatssecretaris terug op deze affaire? 

Admiraal Rob Bauer
Admiraal (b.d.) Rob Bauer was voorzitter van het Militair Comité van de NAVO en daarvoor in Nederland Commandant der Strijdkrachten. Iedereen heeft deze week het informatieboekje over noodsituaties op de mat gekregen, maar hoe groot is de kans op oorlog daadwerkelijk? En hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Ook gaat de admiraal in op het mogelijke einde van de oorlog in Oekraïne. 

Hoogleraar Ruud Koopmans
Hoogleraar migratie en sociologie Ruud Koopmans is te gast in 'WNL Op Zondag' over de aanpak van migratie. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met asielzoekers zonder papieren of waarvan de identiteit niet is vast te stellen?

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 30 november om 10.00 uur op NPO 1.


WNL op Zondag op tv
Zondag 30 november 2025 om 10u00  »
NPO 1
Rechtsgeoriënteerd ochtendprogramma waarin diverse onderwerpen worden besproken aan tafel. Onderwerpen zoals politiek, ondernemerschap, media en cultuur en opinies komen aan bod.
Maandag 1 december 2025 om 00u31  »
NPO 1
Rechtsgeoriënteerd ochtendprogramma waarin diverse onderwerpen worden besproken aan tafel. Onderwerpen zoals politiek, ondernemerschap, media en cultuur en opinies komen aan bod.
Maandag 8 december 2025 om 00u31  »
NPO 1
Rechtsgeoriënteerd ochtendprogramma waarin diverse onderwerpen worden besproken aan tafel. Onderwerpen zoals politiek, ondernemerschap, media en cultuur en opinies komen aan bod.
Zondag 7 december 2025 om 10u00  »
NPO 1
Rechtsgeoriënteerd ochtendprogramma waarin diverse onderwerpen worden besproken aan tafel. Onderwerpen zoals politiek, ondernemerschap, media en cultuur en opinies komen aan bod.

Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht Omroep WNL
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
Meer artikels over Omroep WNL
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

J. Robert Oppenheimer leidt het geheime Manhattanproject, waaraan onder anderen Edward Teller, de uitvinder van de waterstofbom, meewerkt. Oppenheimer draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de atoombom, een ontdekking die de wereld voor altijd zal veranderen.

'Oppenheimer', film uit 2023 met oa. Cillian Murphy, om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Herfstbeelden
    06:00
    In bed met Olly
  • 10:00
    Herfstbeelden
    16:15
    Planet Earth III
  • 10:40
    Timbalo
    04:50
    Geen uitzending
  • 09:55
    Geen uitzending
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:35
    Phrogging: Hider in My House
  • 09:50
    Geen uitzending
    11:45
    House
  • 10:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:25
    Snowmance
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Joe
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:40
    Feest van Eigen Bodem
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 10:00
    My Life is Murder
    01:35
    Criminal Minds
  • 10:25
    Storage Wars
    01:05
    Evil
  • 10:40
    Het feestmenu van ..
    06:45
    Het Weekmenu
  • 10:10
    Butchers of the Bayou
    06:50
    Cold Case
  • 10:32
    De CFO podcast
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:40
    Hobbyklus
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:30
    Ainsley Eats The Streets
    01:10
    Guten Appetit
  • 10:35
    Call the Midwife
    01:45
    Midsomer Murders
  • 10:10
    American Pickers
    06:45
    Below Deck Sailing Yacht
  • 10:30
    Onvergetelijke Liedjes
    02:24
    EenVandaag
  • 10:30
    Podium Klassiek
    01:45
    Nieuwsuur
  • 10:30
    Brainstorm
    06:55
    Interstellar Ella