Minister Frank Rijkaart bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met WNL Op Zondag. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen minister Frank Rijkaart, staatssecretaris Sandra Palmen, oud-Navo-topmilitair Rob Bauer en professor Ruud Koopmans over het asielbeleid.

Minister Frank Rijkaart

Zondagmorgen is minister van Binnenlandse Zaken Frank Rijkaart te gast bij Rick Nieman. De BBB-bewindsman over burgemeesters en gemeenteraadsleden die onder druk staan bij besluiten over asielzoekerscentra’s.

Staatssecretaris Sandra Palmen

Staatssecretaris Sandra Palmen heeft aangekondigd dat het einde van de hersteloperatie voor de toeslagenouders in zicht is. Aanstaande dinsdag gaat de laatste fase in. Hoe kijkt de staatssecretaris terug op deze affaire?

Admiraal Rob Bauer

Admiraal (b.d.) Rob Bauer was voorzitter van het Militair Comité van de NAVO en daarvoor in Nederland Commandant der Strijdkrachten. Iedereen heeft deze week het informatieboekje over noodsituaties op de mat gekregen, maar hoe groot is de kans op oorlog daadwerkelijk? En hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Ook gaat de admiraal in op het mogelijke einde van de oorlog in Oekraïne.

Hoogleraar Ruud Koopmans

Hoogleraar migratie en sociologie Ruud Koopmans is te gast in 'WNL Op Zondag' over de aanpak van migratie. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met asielzoekers zonder papieren of waarvan de identiteit niet is vast te stellen?

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 30 november om 10.00 uur op NPO 1.