Minister Eric Wiebes over Corona in 'WNL Op Zondag'

Zondagmorgen tien uur is Rick Nieman er met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. 'WNL Op Zondag' wordt live uitgezonden op NPO1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Minister van Economische Zaken Eric Wiebes is te gast bij Rick Nieman. De economie is inmiddels ook besmet door het corona-virus. Wat zijn de gevolgen voor het bedrijfsleven en welke maatregelen treft het kabinet om ondernemer te steunen.

Partijleider Henk Krol van 50Plus is te gast bij 'WNL Op Zondag'. De voorman van de ouderenpartij gaat in op de maatregelen die genomen kunnen worden om ouderen te beschermen tegen de gevolgen van corona.

Journalist Anna Dijkman van Het Financieele Dagblad is te gast bij WNL over de gevolgen voor de zorg. Ook gaat zij in op de internationale verschillen in de aanpak van het virus.

Arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht is te gast bij Rick Nieman. In welke fase van de epidemie is Nederland terecht gekomen en wat zijn de vooruitzichten?

Hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier Weekblad blikt terug op het koningschap van koningin Beatrix. Dit jaar is het veertig jaar geleden dat de voormalige vorstin werd ingehuldigd.

