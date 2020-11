Minister Cora van Nieuwenhuizen bij Rick Nieman

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Vanaf 10.00 uur op NPO1 met het laatste nieuws, brandende kwesties en prominente gasten.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is te gast in 'WNL Op Zondag'. Om Nederland bereikbaar te houden moet er meer worden geïnvesteerd in infrastructuur. De VVD-bewindsvrouw geeft tekst en uitleg.

De Nederlandse VN-gezant Jeanine Hennis-Plasschaert is te gast bij Rick Nieman. De voormalig defensieminister leidt de VN-missie in Irak. In 'WNL Op Zondag' doet ze verslag van haar werk in het Midden-Oosten.

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB Nederland over de uitreiking van de Koning Willem I-prijs voor ondernemers. Verder: hoe bereiden ondernemers zich voor op het post-Corona tijdperk?

Oud-staatssecretaris Henk Bleker en media-ondernemer Sjuul Paradijs over de verweesde kiezer. Waar gaan de conservatieve kiezers van Forum heen na de implosie van de partij?

