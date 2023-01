Met deze misdaadseries van BBC First ontsnap jij even uit de dagelijkse sleur in februari

Foto: © TEAM LEWIS - BBC First 2023

In februari neemt BBC First je mee op wereldreis! Van de ruige kusten van Ierland voor het tweede seizoen van 'Hope Street' tot de zonovergoten stranden van de Caraïben in de populaire whodunnit-serie 'Death in Paradise' of reis verder naar het Britse platteland met de misdaadserie 'Midsomer Murders'.

Het zonovergoten 12e seizoen van 'Death in Paradise' ontrafelt nog meer mysteries op het prachtige Caribische eiland Saint Marie. Door alle spannende wendingen zit je ook in dit seizoen weer op het puntje van je stoel.

Het tweede seizoen van 'Hope Street' speelt zich af in het pittoreske Ierse kuststadje Port Devine en gaat verder zes maanden na het einde van het eerste seizoen. Nadat inspecteur Finn O'Hare op het randje van de dood heeft gestaan is hij een veranderde man, maar hij ontkent dat er iets mis is met hem. Finn's oude vriend en nieuw aangestelde detective, Al Quinn, sluit aanbij het team en dat brengt een hoop drama met zich mee.

De wereldberoemde misdaadserie 'Midsomer Murders' keert terug voor een 22e seizoen waarin inspecteur Barnaby en zijn jonge sergeant meer gruwelijke en ogenschijnlijke onoplosbare moorden onderzoeken in de pittoreske dorpjes van Midsomer.

'Death in Paradise' seizoen 12 gaat in première op vrijdag 17 februari om 21.00 uur op BBC First

Detective Neville Parker heeft nog meer misdaden op te lossen op het prachtige eiland Saint Marie en begint met de mysterieuze dood van een beroemde astronoom. Tegelijkertijd bereidt een groep doemdenkers zich voor op de Apocalypsals één van hen wordt vermoord. Er is ook een verrassende moord op een boot, een beroemde zangeres die onder verdenking staat, een schokkende moord op een bruiloft en een eenvoudige huiselijke moord die Neville's grootste uitdaging ooit blijkt te zijn…

'Hope Street' seizoen 2 gaat in première op zaterdag 18 februari om 20.00 uur op BBC First

'Hope Street', het feel good politiedrama dat zich afspeelt in Noord-Ierland, keert terug voor een nieuw seizoen.

Na zijn tragisch auto-ongeluk is Finn O'Hare een veranderd man en naarmate zijn gedrag grilliger wordt, duwt Finn zijn vrouw Siobhan in de armen van een andere man. Echter, de politieagenten krijgen gezelschap van een nieuwe rechercheur, Al Quinn. Hij is een oude vriend van Finn en een frisse wind, totdat zijn eigenzinnige dochter Taylor opduikt en Al voor een groot moreel en ethisch dilemma stelt. Naarmate het seizoen vordert, worstelt Al om zijn plicht als politieagent te combineren met het beschermen van zijn dochter, niet wetende dat politieagent Callum McCarthy toekijkt…

Wanneer de hoop van cafébazen Nicole en Clints om ouders te worden op een dood spoor zit, doet politieagent Marlene Pettigrew hen een onverwacht aanbod. Terwijl Marlene's stiefvader Barry zich zorgen maakt dat ze spijt krijgt dat ze de controlefreak Nicole in haar leven heeft gelaten, steunt de normaal gesproken kritische Concepta haar verdacht veel - heeft ze iets te verbergen.

'Midsomer Murders' seizoen 22 gaat in première op maandag 27 februari en dinsdag 28 februari om 21.00 uur op BBC First

'Midsomer Murders' keert terug voor het 22e seizoen, waarin inspecteur Barnaby en zijn jonge sergeant verdachte sterfgevallen in Midsomer onderzoeken.

Nadat een plaatselijke fotograaf een urban myth-wedstrijd wint met zijn creatie van The Wolf. Als er een man wordt vermoord, worden Barnaby en Winter ingeschakeld om onderzoek te doen. Omdat Barnaby niet vertrouwd is met sociale media, moet hij zijn weg vinden tussen sprookjes en de werkelijkheid nadat hij onbedoeld is betrokken bij de online rage. Het grootste obstakel voor zijn onderzoek: de snelheid en kracht waarmee sociale media nieuws verspreiden.

In februari kan je de volgende series blijven bekijken op BBC First:

'The Larikins' seizoen 2 elke zondag om 18.45 tot 5 februari

'Vienna Blood' seizoen 3 elke maandag om 21.00 uur tot 20 februari

'Happy Valley' seizoen 3 elke dinsdag om 21.00 tot 21 februari

'Miss Fisher's Murder Mysteries' seizoen 2 elke zondag om 19.45 tot 2 april