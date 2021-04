Met de EO op weg naar Pasen

Dit jaar verbindt de EO de Goede Week met Goede Woorden. Goede woorden die laten weten dat er altijd hoop is op een nieuw begin. Daarom stond Jezus op uit de dood.

Ook op tv, in de podcasts en op de radio klinken deze week de goede woorden en de hoopvolle boodschap van Pasen. Onderstaand een overzicht van de EO-paasprogrammering.

Televisie

'Nederland Zingt'

Zaterdag 3 april om 18.10 uur op NPO 2

Met de band Sela gaat de EO zingend op weg naar Pasen. De liederen en bijbellezingen vertellen het verhaal van Jezus' lijden en sterven aan het kruis om de wereld te redden. Maar ook van zijn opstanding en zijn overwinning op de dood.

'Ik Mis Je'

Zaterdag 3 april om 19.15 uur op NPO 2

Op stille zaterdag overlijdt de 25-jarige Ben, die op jonge leeftijd al meezong in de Matthäus-Passion. Elk jaar als de Matthäus- Passion wordt opgevoerd, zit vader Chris achter in de kerk op dezelfde plek. Bij het horen van het koraal 'Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir' gaat Chris staan als eerbetoon aan zijn zoon. Presentator Marleen Stelling zoekt hem op.

Zondag 4 april om 08.55 uur op NPO 2

'Halleluja, prijs de Heer met blijde galmen!' Emy Jansen hoort het haar opa nog roepen, als ze het met hem over Pasen heeft. Hoewel Emy zich vroeger schaamde voor haar opa’s blijmoedige houding in het geloof, kan ze daar nu alleen maar trots op zijn. Nu ze bij het graf van haar lieve opa staat, is ze ervan overtuigd dat het met de dood niet afgelopen is. Presentator Arjan Lock gaat met haar in gesprek.

'Nederland Zingt Dichtbij'

Zondag 4 april om 09.20 uur op NPO 2

Ehsan en zijn vrouw komen uit Iran. Hier wordt het begin van de lente en het nieuwe jaar gevierd met gekleurde eieren die symbool staan voor een nieuw begin. Pas als hij tot geloof komt en zich laat dopen, ontdekt hij wat een nieuw leven echt inhoudt. Het bijzondere verhaal van Ehsan wordt omlijst met muziek en een Bijbelse overdenking van Jurjen ten Brinke.

BEAM kerkdienst

Zondag 4 april om 10.30 uur op NPO 2

Samen met theoloog Reinier Sonneveld gaat presentator Joram Kaat op zoek naar de betekenis van Pasen. Op een bijzondere locatie bij zonsopgang ontdekt BEAM met alle kijkers wat het betekent dat Jezus opstond uit de dood. Uiteraard is de BEAM Worshipband erbij!

Podcast & Radio

Podcast: 'Scheppingsdrift'

Luister via de Podcast App of Spotify

Presentator Allard Amelink en theoloog Alain Verheij gaan in gesprek met Ab Nieuwdorp en Rick de Gier. Samen onderzoeken ze de verhalen achter de kunstwerken die over de kruisiging van Jezus zijn gemaakt. Welke Bijbelse thema's inspireerden schrijvers, componisten, filmmakers en beeldend kunstenaars?

Podcast: 'Eerst Dit'

Luister via de app 'Eerst Dit', de Podcast App of Spotify

Ook in 'Eerst Dit' klinkt deze week elke werkdag een hoopvolle boodschap over Pasen. Op tweede paasdag horen we over de opgestane Jezus die zijn discipelen ontmoet en vanuit een nieuw perspectief onderwijst.

NPO Radio 5 - 'Open Huis'

Zaterdag 3 april vanaf 14.00 uur

Op stille zaterdag staat het programma 'Open Huis' volledig in het teken van het bijzondere karakter van de dag tussen Goede Vrijdag en eerste paasdag. Presentatrice Petra de Joode praat met luisteraars over de betekenis van het paasfeest in hun eigen leven.

NPO Radio 5 - 'Niet Alleen Paasdiner'

Zondag 4 april vanaf 18.00 uur

Schuif aan bij het grootste online Paasdiner van Nederland! Presentator Henk van Steeg nodigt iedereen uit om vanuit huis mee te eten en te genieten van zelf aangevraagde muzikale gangen, mooie verhalen aan tafel en een heus afwasconcert met Matthijn Bulwalda en Stephanie Struijk.

Luister zaterdag ook naar:

'Musica Religiosa' - 09.00 uur op NPO Radio 4

'Nederland Zingt Gospel' - 20.00 uur op NPO Radio 5