Meer dan een voedselbank: het verhaal van Sjaak en Clara in 'Goeie Mensen'

Sjaak (83) en Clara (72) Sies zijn twee gewone Rotterdammers met een groot sociaal hart. Ze kunnen het niet laten om zich in te zetten voor de minderbedeelden in de samenleving, zelfs nu ze op leeftijd zijn.

Sjaak en Clara waren de grondleggers van de allereerste voedselbank van Nederland in 2002. Sinds zij hun taken bij de voedselbank hebben overgedragen, zetten zij hun missie onverminderd voort. Nog altijd runnen zij een gaarkeuken en het Sociaal Café Onder de Oranjeboom. Daar kunnen kwetsbaren uit de samenleving terecht voor een warme maaltijd, hulp en een goed gesprek. Sinds jaar en dag zet het gedreven stel zich in voor mensen in Rotterdam die in armoede leven.

Maar de documentaire over Sjaak en Clara is meer dan een verhaal over voedselhulp. Het is een portret van twee mensen die, ondanks hun leeftijd, niet kunnen stoppen met zorgen voor anderen. De documentaire biedt een intieme blik op hun leven en volgt de weldoeners in hun dagelijkse strijd tegen armoede en eenzaamheid, en toont de impact van hun werk op de mensen die ze helpen.

Nu Sjaak en Clara op leeftijd zijn, merken ze dat het werk steeds zwaarder wordt. In de documentaire volgen we ze in de periode voordat ze écht 'met pensioen' gaan. We zien hoe uitdagend het is om hun levensmissie los te laten, zeker nu de hulp nog zo hard nodig is. Geïnspireerd door het tweetal staan er gelukkig nieuwe mensen op die in hun voetsporen willen treden. Deze vrijwilligers hebben zelf ooit hulp ontvangen in moeilijke tijden en zetten zich nu in om anderen te helpen.

In de documentaire staan thema's als armoede en ongelijkheid in onze samenleving centraal. Per saldo zijn de problemen in de stad minstens even groot, misschien wel groter dan twintig jaar geleden. Sjaak en Clara staan voor de vraag: wat hebben jullie bereikt? Heeft het iets opgelost?

