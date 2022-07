MAX volgt het skūtsjesilen in dagelijks 'MAX Skūtsje Journaal'

Na twee jaar van afgelastingen mag er eindelijk weer gezeild worden met skūtsjes in Friesland. Vanaf 30 juli zijn op de Friese meren de bekende bruine zeilen boven de klassieke platbodems weer te zien.

Veertien schippers strijden in elf wedstrijden om het zilveren skûtsje dat op 12 augustus aan de finish bij Sneek wordt uitgereikt. Carrie ten Napel doet dagelijks verslag van de gebeurtenissen en spreekt met bekende en minder bekende Nederlanders over skûtsjesilen in het 'MAX Skûtsje Journaal'.

Corona nam het skûtsjesilen twee jaar lang de wind uit de zeilen. Uitgerekend in het jubileumjaar 2020 (75 jaar Skûtsjesilen) viel het tweeweekse zeiltoernooi uit, en het jaar erop opnieuw. Maar dit jaar kunnen we (vooralsnog) weer zeggen: it giet oan! of zoals het jubileumboek van de organisatie SKS is getiteld: Der moat syld wurde!; er moet gezeild worden!

In nauwe samenwerking met Omrop Fryslân zendt MAX elke wedstrijddag (voor de vijfde keer) het 'MAX Skûtsje Journaal' uit. Vorig jaar was het niet op tv en in 2020 was door de afgelaste wedstrijden alleen een verkorte versie te zien, met achtergrondreportages over skûtsjesilen. Maar komende zomer is het 'MAX Skûtsje Journaal' weer helemaal terug. Met sfeerimpressies van de startlocaties en een uitgebreide samenvatting van de zeilwedstrijd, gemaakt door Omrop Fryslân.

Presentatrice Carrie ten Napel bespreekt de wedstrijd elke dag met commentator en skûtsjesilen-expert Eelke Dykstra. Ook zal elke dag een bekende en minder bekende Nederlander aanschuiven met een passie voor zeilen, watersport en/of Friesland.

Elke uitzending is er ook ruimte voor een achtergrondonderwerp. Bijvoorbeeld over de nieuwe zeilformule, die vanaf dit jaar toestaat dat bredere en zwaardere boten groter zeil mogen voeren. Hiermee wordt de strijd gelijker. Ook is een reportage te zien over een oud skûtsje dat in Parijs werd teruggevonden en nu helemaal in originele staat wordt teruggebracht. Skûtsjekenner Age Veldboom (tevens oprichter van het Skûtsjemuseum in Eernewoude) vertelt in reportages over de rolverdeling op het schip en hoe je als schipper de golven kan 'lezen' en zo op de Friese meren en het IJsselmeer de meeste wind kan vangen.

'MAX Skûtsje Journaal', van zaterdag 30 juli tot en met vrijdag 12 augustus (m.u.v. zondagen) rond 17.25 uur bij MAX op NPO 2.