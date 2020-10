MAX viert 15-jarig jubileum met speciale uitzending 'Tijd voor MAX'

Foto: Omroep MAX - © Janita Sassen 2020

Omroep MAX is al vijftien jaar te zien en horen op radio en televisie. Dat vieren we met een speciale uitzending van 'Tijd voor MAX', die volledig in het teken staat van dit jubileum.

Maandag 12 oktober zit MAX-directeur Jan Slagter met verschillende presentatoren aan tafel bij Martine en Sybrand en wordt, aan de hand van fragmenten, teruggeblikt op de afgelopen jaren. 'Tijd voor MAX' is om 17.10 uur te zien op NPO 1.

'Tijd voor MAX' staat maandag 12 oktober stil bij de verjaardag van Omroep MAX. In september 2020 was het precies vijftien jaar geleden dat de eerste MAX-programma’s te zien en horen waren, nadat de omroep in 2002 door Jan Slagter werd opgericht. Hij zit maandag aan tafel bij Martine van Os en Sybrand Niessen. Ook is een select aantal MAX-presentatoren aanwezig om het feestje te vieren. Zij representeren een grotere groep presentatoren van MAX, die de afgelopen 15 jaar belangrijk zijn geweest voor de omroep. In de studio zijn André van Duin, Henkjan Smits, Huub Stapel, Janny van der Heijden, Jeanine Janssen en Özcan Akyol. Samen met hun gasten blikken Martine en Sybrand - aan de hand van leuke, mooie en bijzondere fragmenten - terug op het verleden. En uiteraard nemen we ook alvast een voorschot op de toekomst. Winnares van Heel Holland Bakt seizoen 7, Anouk Glaudemans, bakt speciaal voor de gelegenheid een feestelijke taart.

15 jaar MAX-quiz

MAX viert zijn jubileum met de 15 jaar MAX-quiz! Zo kan ook de kijker het feestje meevieren. Op MAX Vandaag en in MAX Magazine staat een quiz met, hoe kan het ook anders, vijftien vragen over MAX. Kijkers die meedoen maken kans op schitterende prijzen.

Radio

Ook op radio wordt stilgestaan bij het jubileum. In 'Lunch Lekker met Daniel Dekker' worden programma's geraden, is er aandacht voor MAX Maakt Mogelijk én worden extra veel MAX-prijzen weggegeven. In 'Goeiedag Haandrikman!' op maandag een gesprek met Jan Slagter. En ook 'De Puzzelparade' staat volledig in het teken van 15 jaar MAX. Luisteraars die het woord bij elkaar puzzelen, maken kans op een mooie prijs.

'Tijd voor MAX', elke werkdag om 17.10 uur op NPO 1.