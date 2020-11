'MAX Maakt Mogelijk' trekt naar Noord-Albanië

'MAX Maakt Mogelijk' trekt naar Noord-AlbaniŽ

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

'MAX Maakt Mogelijk' steunt al jaren een gaarkeuken in Noord-AlbaniŽ, waar ouderen samenkomen om een maaltijd te nuttigen. Maar door de coronacrisis is dit niet meer mogelijk.

Gelukkig kunnen de ouderen nog drie keer per week hun maaltijd afhalen. 'MAX Maakt Mogelijk' wil extra voedselpakketten uitdelen. Zodat, op de dagen dat de gaarkeuken gesloten is, iedereen toch kan eten. Zo ook Mariana. Zij was vorig jaar te zien in de uitzending. Jan Slagter bezocht toen haar 'hok', waar ze woonde. Dankzij donaties van kijkers woont Mariana inmiddels in een veilig huisje.

In Nederland verrast Jan Slagter Joyce. Tijdens de eerste lockdown kookte zij vrijwillig voor ouderen in Rotterdam en zorgde ze ervoor dat de maaltijden aan huis geleverd werden. Genoeg reden om Joyce nu in het zonnetje te zetten.

'MAX Maakt Mogelijk', zaterdag 14 november om 18.50 uur op NPO 2.