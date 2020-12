'MAX Maakt Mogelijk' regelt speciale dag voor Ans en André

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

Ans en André uit Breda zijn 56 jaar getrouwd en hebben elkaar hard nodig als hun leven in 2017 compleet verandert. Ans haar been wordt geamputeerd, waarna André de complete zorg voor Ans op zich neemt.

Hij heeft daardoor geen tijd meer om de tuin bij te houden. En inmiddels is deze een wildernis geworden. Jan Slagter regelt een bijzondere dag voor het echtpaar, waarbij ze herinneringen kunnen ophalen aan hun eerste liefdesjaren. Ondertussen gaat een tuinteam aan de slag om de tuin weer toegankelijk te maken voor André en Ans.

In Oeganda is een gehele generatie overleden aan AIDS. Met als gevolg dat grootmoeders voor al hun kleinkinderen moeten zorgen. Gelukkig zijn er Friese grootmoeders die zich om hen bekommeren en stenen huisjes bouwen voor grootmoeders die in een hut wonen. Twee van hen zijn Ria en Klara uit Friesland, met wie Jan Slagter vorig jaar in Oeganda was. Dankzij donaties konden veel hutjes worden vervangen door een stenen huisje. Maar de coronacrisis heeft het leven van de oma’s in Oeganda ook keihard geraakt. En daarom is hulp nodig voor meer grootmoeders. 'MAX Maakt Mogelijk' wil daarom nog meer huisjes bouwen, zodat de grootmoeders en kleinkinderen veilig kunnen wonen.

'MAX Maakt Mogelijk', zaterdag 19 december om 18.45 uur bij MAX op NPO 2.