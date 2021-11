'MAX Maakt Mogelijk' helpt Anneke en Mambu een handje

Zaterdag is een nieuwe aflevering van 'MAX Maakt Mogelijk' te zien, het programma dat leefomstandigheden van ouderen verbetert en wensen vervult. In deze aflevering is er onder meer aandacht voor ouderen in Liberia en Nederland.

'MAX Maakt Mogelijk' zet zich in voor ouderen in binnen- en buitenland. Ook tijdens de coronapandemie gaat de hulp aan ouderen in Oost-Europa, Azië en Afrika onverminderd door. Dit seizoen bezoekt Jan Slagter onder andere Moldavië en keren we terug naar Oeganda en Roemenië. En uiteraard is er ook veel aandacht voor ouderen in Nederland.

De Nederlandse Anneke uit Papendrecht woont al jaren met haar man Mambu in zijn geboorteland Liberia. Samen zetten zij zich in voor de arme ouderen en hebben daarvoor Stichting Manneka opgericht. Na ebola kregen ze ook daar met corona te maken. Maar dankzij de hulp van Anneke en Mambu worden waterpompen in de dorpen geplaatst, voedselpakketten uitgedeeld en is er extra aandacht voor hygiëne. Jan Slagter zoekt uit hoe 'MAX Maakt Mogelijk' het werk van Anneke en Mambu kan steunen.

In Nederland verrast Jan de 76-jarige Els uit Veenendaal. Haar grootste wens is een ontmoeting met olifanten. Zij staan voor Els symbool voor liefdevolle familieverhoudingen, die zij zelf al jaren mist in haar eigen leven. Samen met haar man Erik gaat ze op kraamvisite bij olifantje Rashmi, die net is geboren in Dierenrijk Mierlo.

'MAX Maakt Mogelijk', zaterdag 13 november om 18.45 uur op NPO 2.