MAX komt met nieuw seizoen van 'De Grote Kleine Treinencompetitie'

Zes teams gaan onder leiding van hun teamcaptain de strijd aan in 'De Grote Kleine Treinencompetitie': wie worden de beste modelspoorbaan bouwers van Nederland?

De eerste beelden zijn hier te bekijken. 'De Grote Kleine Treinencompetitie' wordt gepresenteerd door André van Duin en is te zien vanaf zaterdag 8 oktober om 20.30 uur bij MAX op NPO 1.

Alle deelnemers van 'De Grote Kleine Treinencompetitie' hebben één ding gemeen: een enorme fascinatie voor bouwen in het klein. In elke aflevering creëren ze aan de hand van een thema een compleet nieuwe wereld. De tijdsdruk, het samenwerken en het in elkaar schuiven van de verschillende onderdelen van de modelspoorbaan maken het elke aflevering weer spannend.

Juryleden Joyce van Diepen en Evan Daes kijken vooral naar de creativiteit, bouwvaardigheid en techniek. Welk verhaal vertelt elke modelbaan en durft het team met originele, vindingrijke materialen en technieken te komen?

Aflevering 1 Beroemde Treinreizen – zaterdag 8 oktober om 20.30 uur op NPO 1

Team beige, blauw en oranje bijten het spits af. Ieder team heeft een beroemde treinreis uitgekozen om vervolgens met een modelspoorbaan van 3 bij 1,5 meter indruk te kunnen maken op de jury.

Team oranje kiest voor de Rocky Mountaineer in Canada, het blauwe team voor de Zwitserse Glacier Express en team beige gaat voor de Rheingold Express. Drie dagen om een modelbaan te maken blijkt niet eenvoudig voor de teams. De ambities zijn groot en niet ieder team is in staat deze te verwezenlijken. Uiteindelijk vertrekt 1 team naar huis.

