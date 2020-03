Martien Meiland terug met 'Cash or Trash' bij SBS6

Foto: SBS6/Talpa Network - © Wessel de Groot 2020

Het SBS6 programma 'Cash or Trash' krijgt een tweede seizoen. Vanaf begin maart ontvangt en begeleidt gastheer Martien Meiland mensen vanuit het hele land bij de verkoop van hun bijzondere objecten.

Allemaal proberen zij voor een goede deal hun spullen te slijten: van een mini koets, een harnas uit Het Land Van Ooit, een zeldzame kokosnoot tot aan een muntenschuiver. Maar eerst volgt er een taxatie door vier professionals uit het vak. Met deze kennis komen de verkopers goed beslagen ten ijs tegenover de vijf doorgewinterde handelaren te staan. Valt het object in de smaak? Dan volgt een stevige onderhandeling en misschien zelfs wel een hele goede deal!

Martien Meiland: 'Ik voel me als een vis in het water tussen al die mooie spullen. Zoals een salontafel uit Paleis Soestdijk, die echt door de koninklijke familie gebruikt is. Wat zou zoiets nou waard zijn denk je dan en is daar animo voor onder de handelaren? Ook wordt er een James Dean filmposter aangeboden. Zou hij echt zijn? En ik merk dat veel verkopers het programma nu kennen. Dus er wordt goed onderhandeld!'

In de afleveringen zijn de meest uiteenlopende items afgestoft voor de verkoop. Zo wil Tania haar antieke vibrator van de hand doen en krijgen de handelaren een muntenschuiver van de kermis aangeboden. En lukt het verkoper Yves om de vintage cola-automaat van zijn opa te verkopen? En lopen de handelaren warm voor een crew jasje van de Rolling Stones? Ook maakt Martien in de tweede aflevering zijn eerste ritje ooit in een Indonesische fietstaxi.

Het programma wordt geproduceerd door Warner Bros.

'Cash or Trash', vanaf dinsdag 3 maart om 21.30 uur wekelijks te zien bij SBS6.