Maandag 'Kruispunt' over rouw bij verstandelijk beperkten

Astrid Hollander (54) werkt al jaren als persoonlijk begeleider in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, als bij haar kanker wordt geconstateerd.

Ze moet 'haar' geliefde cliënten loslaten, stopt met werken en in augustus van dit jaar overlijdt ze. Een shock voor de bewoners van zorginstelling Broerdijk, die een intense band met haar hadden. 'KRO-NCRV Kruispunt' volgt Arjen, Amanda, Charissa, Mandy en Dennis tijdens hun rouwproces.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is rouw vaak ingewikkeld, omdat ze moeilijker met hun eigen emoties om kunnen gaan. De dood van Astrid kwam niet onverwachts. Astrid wilde vanaf het begin eerlijk zijn naar haar cliënten. Ze mochten weten dat ze niet meer beter zou worden, maar ze bleef contact houden. Elke week een kaartje, even FaceTimen of bezoek aan huis.

Voor de 29-jarige Arjen was Astrid als een tweede moeder. Arjen kreeg, ook toen ze ziek was, nog verjaardagscadeautjes van haar. 'Ze gaf me allemaal AZ-spullen, daar was ze fan van, maar ik niet, ik ben voor Ajax! Daar maakte we altijd grapjes over. Maar zij heeft 'gewonnen'. Op haar kist heb ik AZ geschreven, niet AJAX.' Arjen verloor zijn moeder al op jonge leeftijd en nu Astrid, zijn tweede moeder. Een groot verlies waar hij moeilijk mee om kan gaan.

Amanda woont ook op de Broerdijk in Oostwoud, net als Arjen. Door de dood van Astrid is zij zich actief gaan inzetten voor de strijd tegen kanker. Ze is gaan skaten voor KIKA en haar lange haar mag er ook af. 'Dat wil ik schenken aan mensen die hun haar verloren hebben door chemo.' Amanda heeft veel aan haar cavia Woezel. 'Met hem praat ik over Astrid, dat is heel fijn.'

De bewoners vinden steun bij elkaar en praten ze nog veel over Astrid. Arjen mag af en toe mee toeren op de motor, niet meer met Astrid, maar met haar man Reijer. 'Dat is zo gaaf, lekker achterop zitten en dan gewoon rijden. Zo is ze toch nog een beetje bij mij.'

'Kruispunt', maandag 9 november om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.