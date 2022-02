Maandag in 'Spoorloos': Hella is nieuwsgierig naar haar Griekse roots

Foto: © KRO-NCRV 2018

Hella is geboren in Griekenland. Als ze drie maanden oud is wordt ze door een Nederlands stel geadopteerd. Ze groeit op in een Brabants dorp en kijkt terug op een fijne jeugd.

Wanneer ze twaalf jaar oud is reizen haar adoptieouders met Hella naar Griekenland zodat ze het land waar haar roots liggen kan leren kennen.

Voor Hella speelde haar adoptie nooit zo’n grote rol in haar leven. Tenminste dat dacht ze, want ze realiseert zich dat ze de grote vraag: 'wie is mijn biologische moeder?' heeft weggedrukt omdat ze bang was voor een afwijzing. Nu trekt ze de stoute schoenen aan en hoopt alsnog antwoord te krijgen op deze prangende vraag. Derk reist naar Griekenland en gaat voor haar op zoek… 'Spoorloos', maandag 21 februari om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.