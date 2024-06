Maandag in 'Frontlinie': De vrienden van apartheid

Bram Vermeulen onderzoekt in een nieuwe 'Frontlinie' de innige banden tussen witte extremistische Afrikaner Boeren en rechts-radicale partijen in Europa, inclusief Nederland.

Dertig jaar na het einde van de apartheid kunnen deze extremisten, gemarginaliseerd in eigen land, rekenen op groeiende steun en belangstelling vanuit de VS en Europa, met name uit Vlaanderen en Nederland.

Het lot van de witte Afrikaner Boeren die in 1994 de macht verloren toen alle Zuid-Afrikanen stemrecht kregen, wordt omarmd door tal van rechtse politieke partijen in Vlaanderen en Nederland. Frontlinie volgt in het nieuwe Zuid-Afrika verschillende separatisten en apartheidsideologen, die nog steeds vinden dat witte en zwarte Zuid-Afrikanen gescheiden van elkaar moeten blijven. Een rechts-radicale blogger, die geboren is in het jaar dat apartheid werd opgeheven, droomt over een eigen staat voor de witte Zuid-Afrikanen en zoekt via sociale media steun in Amerika en Europa. Hij onderhoudt innige banden met Nederlandse vooraanstaande politici. Hij gelooft dat internationale druk gaat helpen de droom van een Volksstaat te verwezenlijken.

'Frontlinie' bezoekt ook een dorp waar alleen witte Zuid-Afrikanen wonen. Terwijl het dorp jarenlang werd gezien als een voortzetting van apartheid, kan het tegenwoordig rekenen op (financiële) steun in Vlaanderen en Nederland. Zuid-Afrikaanse kenners van extreemrechts maken zich zorgen dat deze banden tussen de witte Afrikaner extremisten en rechts-radicale partijen in de VS en Europa de broze verhoudingen in het land verder onder spanning zetten. ‘Ze roeren in de wond van apartheid.’

