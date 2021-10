Loes Luca vertelt over haar ouders in tweede aflevering 'Smoeder' met Maria Goos

De geplande theatertournee van de voorstelling 'Smoeder' met Maria Goos en Marcel Musters kon door COVID-19 in 2020 niet doorgaan. In plaats daarvan gaat Goos langs bij Marcel Musters, Loes Luca, Meral Polat en Hedy d'Ancona om over hun ouders te praten.

Dat is de vierdelige interviewserie 'Smoeder' geworden, die elke zondag om 23.10 uur te zien is bij MAX op NPO 2. In de tweede aflevering staat Loes Luca centraal. Zij is onder meer bekend van 'Het Klokhuis', 'Ja Zuster, Nee Zuster' en de nieuwe dramaserie 'Maud & Babs'.

Maria Goos' eigen moeder die 'bij ons lukt nooit niks' als levensmotto had, en de moeder van Marcel Musters die vaak zei: 'het komt goed en als het niet goedkomt, dan komt het toch nog goed', waren de inspiratiebronnen voor de zeer succesvolle theatervoorstelling Smoeder. Een voorstelling die Maria samen met Marcel van theatergroep mugmetdegoudentand in 2004 maakte. Omdat beide theatermakers uit Brabant komen, waar het gebruik is om 'onze moeder' te verkorten tot Smoeder, werd dat de titel van de voorstelling. Goos en Musters hebben er jarenlang mee door het land gereisd.

In 2019 is 'Smoeder' voor het laatst gespeeld onder de titel: 'Smoeder - 15 Jaar Later'. In deze voorstelling, waarin het oorspronkelijke verhaal over de levens en de dood van de moeders wordt verteld, werd er een dimensie toegevoegd. Goos en Musters lieten hun moeders: Thea en Rietje, vanuit het hiernamaals meekijken naar hun levens. Thea en Rietje waren het lang niet met alles eens en gaven op geheel eigen wijze commentaar. Ook in de televisie-uitzendingen zijn Thea en Rietje van de partij. In deze tweede aflevering, waarin Loes Luca centraal staat, kijken ze mee met het interview en geven ze commentaar vanuit een leeg theater, waar ze nog één keer samen aan tafel zitten.

'Smoeder' is een samenwerking van Omroep MAX met mugmetdegoudentand voor televisie en is geproduceerd door CCCP.

'Smoeder', zondag 3 oktober om 23.10 uur bij Omroep MAX op NPO 2.