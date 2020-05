Live-documentaire 'Heel Limburg is Vrij' zondag BNNVARA op NPO 2

In het zuiden van Nederland, in het Limburgse Mesch, startte op 12 september 1944 de bevrijding van Limburg en daarmee ook de bevrijding van Nederland. Een half jaar later, op 3 maart 1945, was heel Limburg vrij.

Over Rotterdam en Nijmegen is veel bekend, maar over de bevrijding van Venlo, één van de zwaarst getroffen steden van Nederland, weten we veel minder. BNNVARA zendt de beelden uit.

Dit voorjaar, op 3 maart 2020, precies 75 jaar nadat Limburg was verlost van de Duitsers, vormde het Stadhuisplein in Venlo het decor voor de live-documentaire 'Heel Limburg is Vrij'. De documentaire, van Tom Ketelings, met de voice over van Theu Boermans, neemt de kijker mee door de vijf Limburgse oorlogsjaren. De film bevat originele filmbeelden, met de eerste kleurenfoto's (van Alphons Hustinx) van de gebombardeerde stad. Ze worden geprojecteerd tegen de monumentale panden van het Stadhuisplein, in aanwezigheid van achthonderd bezoekers. Het moment dat de Duitse bezetter Venlo binnenvalt beneemt het Venloos publiek de adem; ze zien overal Nazivlaggen over de gebouwen uitrollen, horen de bombardementen en zien Duitse oorlogsvoertuigen het plein oprijden. Zo wordt het verhaal van de bezetting, en later ook de vrijheid, voelbaar voor de bezoekers van het live spektakelstuk.

'Heel Limburg is Vrij' is een productie van Beeldwerk.tv.

De live-documentaire 'Heel Limburg is Vrij', zondag 3 mei om 14.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.