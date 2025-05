Liefdesperikelen en puberende pelikanen in een nieuw seizoen 'Het Echte Leven in de Dierentuin'

'Het Echte Leven in de Dierentuin' is terug met nieuwe dieren en nieuwe verhalen vanuit Diergaarde Blijdorp en Ouwehands Dierenpark. Een geboortegolf bij de bizons, overgewicht bij de stokstaartjes, liefdesperikelen bij de olifanten en verleiding bij de reuzenpanda's – de verborgen camera's bewijzen dat het leven in de dierentuin nooit saai is.