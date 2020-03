'Levenslucht - een week op de IC tijdens corona' bij BNNVARA

Foto: © BNNVARA 2020

Nederland is in de greep van het coronavirus. Op de IC's van Nederland wordt er dag en nacht gewerkt om zoveel mogelijk mensen er weer bovenop te krijgen. Wat betekent dit voor artsen en specialisten die nu in de ziekenhuizen werken?

Hoe gaan zij om met de enorme druk en de race tegen de klok, letterlijk op leven en dood? De reportage 'Levenslust' laat zien hoe artsen en medisch specialisten van drie Nederlandse ziekenhuizen zich inzetten om in deze uitzonderlijke situatie hun werk te kunnen doen. Filmmaker Jessica Villerius volgde afgelopen week IC-artsen in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, CWZ Nijmegen en het Maxima Medisch Centrum locatie Veldhoven. De patiënten op de IC worden niet herkenbaar in beeld gebracht.

Oscar Groot, Internist/Intensivist Meander Medisch Centrum Amersfoort: 'Normaal gesproken is de Intensive Care een gesloten wereld, helemaal in dit soort omstandigheden. Ik vind dat iedereen moet weten dat de situatie echt heel erg ernstig is. Het is een crisis die we nu meemaken die heel abstract is voor mensen. En je ziet ook helemaal niks als kapotgeschoten gebouwen of ontheemde mensen. Het is een hele 'stille' ramp en daarom vind ik het belangrijk dat mensen dat zien.'

Jessica Villerius: 'Het is uitzonderlijk om artsen in deze situatie aan het werk te zien. Ik was geraakt door de manier waarop zij nu moeten werken: volledig ingepakt in beschermende kleding, maar toch met heel veel persoonlijke aandacht voor hun patiënten. De situatie is ook schrijnend: Ik schrok hoe snel corona zich manifesteert. Sommige mensen komen 's ochtends met ademhalingsklachten binnen en overlijden een dag later.'

'Levenslucht – een week op de IC tijdens corona' is woensdag 1 april om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.