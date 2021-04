'Lazarus': een indringend gesprek over hét Bijbelverhaal dat jou wakker kust

Vier bekende Nederlanders bespreken in deze gespreksserie elk één Bijbelverhaal dat hun leven weerspiegelt. EO-presentator Marleen Stelling bevraagt hen hierover. Welk Bijbels drama kunnen zij naast hun eigen levensverhaal leggen om er lering uit te trekken?

Welke Bijbelse personage ontwikkelde zich zoals de gasten in deze serie het voor zichzelf hadden gewenst?

Welk Bijbelverhaal vertelt eigenlijk het verhaal van jouw leven? Dat is de vraag die centraal staat in deze nieuwe vierdelige EO-serie. Bijbelse verhalen zijn op allerlei manieren doorgegeven. Als concreet verhaal maar ook als schilderij of tekening. Aan het begin van het programma confronteert Marleen Stelling een bekende Nederlander met een iconische afbeelding van zijn of haar Bijbelverhaal. Dit is het startpunt van een indringend gesprek waarin de diepte van iemands leven aan het licht komt. Tegelijkertijd laat dit programma de psychologische en existentiële kracht van een Bijbelverhaal zien.

Samen met haar gast zoekt Marleen Stelling in deze serie naar het moment waarop het er echt op aankwam. Wat tekent eigenlijk iemands leven? Een conflict in de familie? Bedrog of onvoorwaardelijke trouw? Of ging het leven over roem en succes die bevochten moesten worden? Hoe hangt dat leven samen met het Bijbelverhaal dat is gekozen?

In deze reeks legt Frénk van der Linden de geschiedenis met zijn moeder naast de relatie tussen Maria en Jezus. Giel Beelen voegt zich bij de discipelen van Jezus. En Aafke Romeijn verkent met Marleen de diepe dalen in de psalmen van mede singer-songwriter David.

De Bijbel is een boek dat bestaat uit levensechte personages die soms meer op ons lijken dan ons lief is. In de serie 'Lazarus' staan zij op zoals het toen was in de Bijbel en zoals het nu is in onze tijd.

'Lazarus' is het progressief christelijke platform van de EO, dat dagelijks inspiratie biedt aan mensen die vragen stellen over, worstelen met, maar ook houden van het christelijk geloof. Voor meer, ga naar lazarus.nl.

'Lazarus', vanaf maandag 26 april om 23.25 uur op NPO 2.