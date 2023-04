Laat je in april volop verrassen door FOX

De true crime serie 'The Thing About Pam' is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de brute moord op de Amerikaanse Betsy Faria in 2011.

De moord resulteerde in eerste instantie in de veroordeling van Betsy's man, Russ Faria. Hij ontkende de moord en werd later ook daadwerkelijk vrijgesproken. Een reeks gebeurtenissen rondom de brute misdaad op Betsy brachten een duivels plan aan het licht waarbij haar beste vriendin Pam Hupp (Renee Zellweger) tot ieders verbazing als verdachte naar voren kwam.

Vanaf 3 april, elke maandag een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.

NIEUW

'Leopard Skin'

Een bende vlucht na een mislukte juwelenroof en verschuilt zich in een villa aan het strand, waar ze twee mysterieuze vrouwen aantreffen. Hun wereld verandert in een broeikas van geheimen, verraad en lust. Met o.a. Gaite Jansen en Jeffrey Dean Morgan in de hoofdrollen

Vanaf 24 april, elke maandag om 20.35 uur met een dubbele aflevering op FOX.

NIEUW

'Below Deck: Adventure'

Kapitein Kerry neemt 'Below Deck' mee op z'n grootste avontuur tot nu toe; de koude wateren van Noorwegen! Faye sluit zich aan op de Mercury als chef-steward, maar wanneer ze erachter komt dat haar team elkaar al kent, maakt ze zich zorgen om hun verleden. Chef Jess heeft een passie voor koken en avontuur, maar voelt zich beperkt door het gebrek aan provisie en opslagruimte.

Vanaf dinsdag 11 april, elke werkdag vanaf 19.00 uur op FOX.

NIEUW AFLEVERINGEN

'9-1-1: Lone Star S4'

Owen, Tommy en de rest van de 126 worden in actie geroepen voor een kermis wanneer een 'derecho', een reeks zware onweersbuien, Austin treft, met orkaan- en tornadowinden, zware regens, overstromingen en een brede baan van vernieling tot gevolg. En net als ze denken dat het niet erger kan, wordt de stad getroffen door een nog zeldzamer weersverschijnsel, een 'hitte-uitbarsting', waardoor de temperatuur oploopt tot wel 50 graden celsius.

Vanaf woensdag 12 april, elke week een dubbele aflevering vanaf 21.30 uur op FOX.

NIEUW AFLEVERINGEN

'Below Deck' S10

Onder leiding van kapitein Lee en gevestigd op het weelderige eiland St. Lucia, is de bemanning onder de indruk van het luxueuze, enorme schip St. David. Dit is de grootste motorjacht in de geschiedenis van 'Below Deck', maar het team leert al snel dat met een grotere boot ook grotere problemen komen.

Vanaf vrijdag 28 april, elke werkdag vanaf 19.00 uur op FOX.

ESPN OP FOX

TOTO KNVB BEKER - HALVE FINALE & FINALE

Op dinsdag 4 april, woensdag 5 april of donderdag 6 april zenden we de halve finales van de TOTO KNVB bekerwedstrijden live uit. Op zondag 30 april kijk je naar de finale.

ESPN vanaf 20.00 uur op FOX.

ONGOING

'9-1-1' S6

De ploeg van de 118 is terug met een nieuw seizoen vol actie en drama. Als de motor van een luchtschip vlam vat, moet de 118 slachtoffers in en rond een stadion redden. Bobby en Athena bespreken de plannen voor hun huwelijksreis. Maddie en Chimney gaan in relatietherapie.

Elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op FOX.

ONGOING

'Chicago Med' S8

Chicago Med is een spannende, emotionele serie over het leven van de moedige artsen, verpleegkundigen en ander personeelsleden die hun dagelijkse werk doen in de chaos van een modern traumacentrum. Na de brand in Halsteads appartement werken Marcel, Choi en Archer samen om de overlevenden te redden. Charles en Cuevas helpen een paranoïde patiënt. Scott neemt een besluit met grote gevolgen.

Elke dinsdag om 20.05 uur op FOX.

ONGOING

'Chicago P.D.' S10

Voor Brigadier Hank Voight en zijn team zijn regels eerder een richtlijn dan wet. Hun doel is Chicago beschermen en misdadigers op hun soms eigen wijze voor de rechter brengen. Nog aangeslagen door Anna's dood staat Voight voor een nieuw gevaar in de buurt. Er ontstaat nieuwe wrijving in de dynamiek tussen Upton, Halstead en Voight. Het team krijgt een nieuwe baas.

Elke dinsdag om 21.00 uur op FOX.