Kwetsbare gesprekken over mannelijke vooroordelen in 'EOdoc Lucky Boy'

De kans dat (jonge) mannen aan anderen vertellen dat ze een ongewenste, seksuele ervaring hebben gehad met een vrouw is klein. Er is schaamte en angst voor onbegrip. Met de EOdoc 'Lucky Boy' wordt dit onderwerp toch bespreekbaar gemaakt.

Meerdere 'Lucky Boys' vertellen voor het eerst voor de camera hun verhaal over hun eigen ongewenste ervaring.

'Je moet juist dankbaar zijn.' Of: 'Jij bent een man: dan vind je het toch fijn om met een vrouw naar bed te gaan.' Vooroordelen waar ‘Lucky Boys’ tegenaanlopen. Filmmaker Roshan Nejal had zelf tegen zijn wil seks met een vrouw. Deze ervaring liet hem niet los. Maar toen hij het bespreekbaar wilde maken, liep hij tegen een muur van onbegrip. Dit leidde tot het idee voor de documentaire 'Lucky Boy', waarin hij op zoek gaat naar mannen met dezelfde ervaring. Het resultaat: een gevoelige documentaire met eerlijke, kwetsbare gesprekken.

Echte gesprekken

EOdocs-hoofdredacteur Margit Balogh: 'Roshan staat met zijn film voor een flinke uitdaging, zeker in het huidige tijdsgewricht, waarin eindelijk serieus wordt geluisterd naar meisjes en vrouwen die durven op te komen voor hun zelfbeschikking en recht op veiligheid. Maar het beeld van de sterke, dominante man die altijd zin heeft in seks, blijkt minstens zo hardnekkig. Wat EOdocs betreft, is het goed om onderbelichte thema’s met elkaar te bespreken. Juist op een open en eerlijke manier, zonder vooroordelen.'

Talent Prijs

Het filmplan voor 'Lucky Boy' werd eerder bekroond met de Karen de Bok Talent Prijs (NPO-fonds). De jury zei toen het volgende: 'Roshan Nejal ontwikkelt een moedig filmplan over mannen die slachtoffer zijn van ongewilde seks. Tot nu toe spraken zij er niet over, omdat ze zich ervoor schamen. Het is een taboe, zeker in de mannenwereld met zijn toxic masculinity.'

'EOdoc Lucky Boy', zondag 21 april rond 22.05 uur bij de EO op NPO 2.